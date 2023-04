'Salvador Seguí, el noi del sucre': una exposició repassa la seva vida en el centenari de l'assassinat

El Palau Robert de Barcelona ha inaugurat aquest divendres l'exposició Salvador Seguí, el noi del sucre. Es tracta d'una mostra que repassa la vida i el temps d'aquest líder de la classe obrera de principis del segle XX en el centenari del seu assassinat, i que es podrà veure fins al 3 de setembre a la Sala 3.

Proposa un recorregut per la seva vida i el seu temps. Ressegueix uns anys fonamentals per entendre com Catalunya es va convertir en una societat industrial, dels quals Seguí en va ser un protagonista essencial.

L'exposició proposa un recorregut per la vida de l'anarcosindicalista, a través de recursos variats. Ho fa mitjançant recursos museístics clàssics, documents, enregistraments sonors, audiovisuals, fotografies, mappings o reproduccions fidels, com els vagons que duia la pagesia del camp cap a la ciutat, l'interior d'una fàbrica o els cafès on es reunien.

El trajecte que comença amb l'arribada a Barcelona i acaba amb "l'explosió de violència" i l'assassinat de Seguí. Ens permet seguir la seva trajectòria vital, la de la família i els amics, per acabar visualitzant les fites assolides i el llegat que ell i els seus companys de lluita van deixar en herència. Per exemple, la jornada laboral de vuit hores.

El president Aragonès, el conseller Torrent i la consellera Ubasart, en un moment de la visita Palau Robert. — Generalitat de Catalunya

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estat l'encarregat d'inaugurar avui la mostra. El cap de l'Executiu ha estat acompanyat pel conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i per la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, així com pel comissari de la mostra, Sergi Martín, entre altres personalitats. La mostra està organitzada per la Direcció General de Difusió i la Conselleria d'Empresa i Treball, i produïda per Abacusidea.

Reivindicació de Seguí

El president Aragonès ha reivindicat com "un deure de país" homenatjar Seguí, el que ha considerat "un referent per a la seva generació i per a totes les posteriors". "Des d'una catalanitat sense complexos", va fer entendre que "la llibertat del país i la justícia social no són dos elements que es contraposen sinó dues cares de la mateixa moneda", segons el cap de l'executiu.

Pere Aragonès ha reivindicat "el mestratge, la lluita i el compromís" de Salvador Seguí, que continuen "ben vius". "És un dels grans noms d'aquest fil roig de la lluita per les llibertats, per la fraternitat, per la justícia al nostre país, i per la lluita també dels valors republicans", ha dit. "Sense la lluita de Salvador Seguí i de tota la seva generació no haguéssim tingut República", ha insistit Aragonès.

Per al cap de l'Executiu, la mostra inaugurada avui és també un homenatge a una generació representada per Seguí. El president també ha posat en valor "el conjunt del sindicalisme i la necessitat de les organitzacions sindicals del nostre país".

Per la seva banda, el conseller Torrent ha considerat que Salvador Seguí "combina perfectament dos mons: l'aportació d'idees i la lluita del dia a dia". "Va ser un home d'acció, però també de reflexió, idealista però també pragmàtic, que va buscar l'acord permanentment", ha destacat.

Un home "d'acció"

En aquesta línia, els responsables de l'exhibició afirmen que Seguí és un home "d'acció" i de formació autodidàctica que, en una època en la qual sovintejaven les bombes, tenia en la paraula "la seva principal arma". La mostra també reflexiona entorn d'uns anys "fonamentals" per entendre com Catalunya es va convertir en una societat industrial.

El President de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest matí a la visita de l'exposició 'Salvador Seguí, el Noi de Sucre' escoltant amb un telèfon de la mostra enregistraments que explicaven la vida de Seguí. — Carla Mallol / ACN

Els organitzadors de l'exposició afirmen que la figura de Salvador Seguí s'ha reivindicat "sistemàticament" en temps de democràcia, per exemple als anys trenta durant la II República. Afegeixen que el franquisme va provar d'esborrar-lo de la memòria "però no ho va aconseguir". I que amb la Transició es va recuperar el seu nom a través d'estudis, programes de televisió i carrers i places a diferents poblacions del país.

També defensen que el seu pensament i la seva lluita per la dignitat de la classe treballadora encara avui és una referència. "Els temps han canviat, però el seu testimoni continua viu", clouen.