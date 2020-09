Sàmper i Tremosa substitueixen els números dos de Buch i Chacón a Interior i Empresa

Com passa sovint, els canvis de consellers han tingut una segona rèplica amb la substitució dels secretaris generals dels departaments d'Interior i Empresa i Coneixement, dues de les carteres afectades per la crisi de Govern executada la setmana passada per Quim Torra. En concret, el nou titular d'Interior, Miquel Sàmper, ha rellevat Brauli Duart com a secretari general per Elisabeth Abad, mentre que Ramon Tremosa ha fet el mateix amb Marta Felip per Jordi Cabrafiga a Empresa i Coneixement.



Duart, que havia arribat a Interior amb l'exconseller Miquel Buch, va ser president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) entre 2012 i 2018, any en què va passar a ser el secretari general d'Interior. No li era un departament aliè, atès que prèviament hi havia ocupat diversos alts càrrecs durant dotze anys (1996-2008), entre els quals destaquen el de secretari general d'Interior i secretari general de Seguretat Pública. La seva substituta serà Elisabeth Abad, que actualment era directora de l'Agència Catalana del Consum. També ha estat diputada al Parlament (2011-2012), senadora i directora general del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), dependent del Departament de Justícia, entre d'altres càrrecs.

Pel que fa a Empresa i Coneixement, el nou conseller, Ramon Tremosa, no tindrà com a número dos Marta Felip, que era la secretària general de la cartera durant l'etapa de la dirigent del PDeCAT Àngels Chacón. El càrrec recaurà en Jordi Cabrafiga, que acumula anys acumulant ocupacions entre bambolines de la mà de l'antiga CDC, primer, i de JxCat, després. Cabrafiga era fins ara el cap de gabinet de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.



Antic president de la JNC a Barcelona, amb l'arribada de Xavier Trias a l'alcaldia de la ciutat el 2011 va ser nomenat director de gestió de l'alcaldia, posició que va mantenir fins que Ada Colau va convertir-se en la primera edil de la ciutat. Ràpidament, però, va ser recol·locat com a cap de gabinet de Meritxell Borràs al Departament de Governació, fins que va ser cessat arran de l'aplicació de l'article 155 per part del Govern espanyol. Aleshores -febrer de 2018- va ser nomenat gerent de Junts per Catalunya i quatre mesos més tard va tornar al Govern com a cap de gabinet de Presidència.



Marta Felip, de la seva banda, va ser regidora a la seva ciutat, Figueres, entre 2011 i 2018, sent-ne l'alcaldessa entre gener de 2013 i novembre de 2018, moment en què va fer el salt al Govern.