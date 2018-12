Sánchez adverteix, però no anuncia cap mesura davant la situació de Catalunya

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha llançat nombroses amenaces i advertències al Govern de la Generalitat pels últims esdeveniments, però no ha concretat cap mesura a adoptar immediatament, durant la seva intervenció al ple del Congrés per abordar la situació de Catalunya. Sánchez ha utilitzat una dialèctica dura, acusant aes independentistes de "soscavar el projecte europeu a força de soscavar el projecte d'Espanya", i ha assegurat que la seva "retòrica inflamable resulta inadmissible".



Per això, ha volgut que consti en l'acta de sessions que el seu Govern seguirà defensant la via constitucional i estatutària, i ha advertit que "tot el que se situï fora de l'Estatut i la Constitució comptarà amb la "resposta ferma, però serena; proporcional però contundent de l'Estat de Dret", ha dit. Sánchez ha afegit que el seu Govern no tornarà a acceptar "una nova vulneració del nostre ordre constitucional i estatutari, i que actuarà en conseqüència".

Segons el també líder del PSOE a la Generalitat s'ha instal·lat "una retòrica inflamatòria inacceptable" i "missatges combinats amb desistiment de funcions", el que el seu Govern no consentirà que passi més. Per això, ha anunciat que "si persisteix aquesta situació, es desplaçaran a Catalunya les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per garantir la seguretat i l'exercici dels drets fonamentals", ha afirmat.



També s'ha referit a les paraules de Quim Torra relatives a la via eslovena com a solució a Catalunya. Recordant els seus temps a la guerra de Kosovo com a assessor de la UE, ha assegurat que reivindicar aquesta sortida "demostra desconeixement i la desesperació de qui no té més arguments que les mentides per sostenir les seves posicions", ha afirmat.



No obstant això, Sánchez ha combinat aquestes advertències amb una nova crida a recuperar la negociació. I ha assegurar que al Govern se'l pot trobar "en el diàleg i la moderació" per recuperar el que ha anomenat "el sentit comú". Per això, ha apostat per buscar solucions dins de la política i sempre en el marc constitucional i estatutari, potenciant l'autogovern i la descentralització d'Espanya, i ha demanat la implicació dels partits catalans.



Per al president espanyol, la solució a Catalunya exigeix ​​"temps, diàleg i lleialtat". Així, ha recordat els passos fets en aquests sis mesos de negociacions amb la Generalitat en matèria de reducció de la conflictivitat judicial, inversions, taules bilaterals, etcètera. I també ha demanat que aquest diàleg i enteniment comenci pels partits catalans, als que ha recordat que qualsevol reforma estatutària requereix el suport de tres cinquenes parts del Parlament que, actualment, no tenen.



Sánchez ha aprofitat per dir també que el que cal buscar són solucions per als problemes dels ciutadans de Catalunya i va llançar el guant que moltes d'elles estan en els pressupostos generals de l'Estat, "i és la via per la qual vol seguir transitant el Govern amb Catalunya", ha dit.

Casado vol mesures dures contra Catalunya

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertit Pedro Sánchez que "qui busca l'apaivagament al final tindrà una confrontació", en referència al Procés, segons informa Marta Monforte. Amb un discurs molt dur, en la seva línia habitual, el conservador considera que la compareixença del president espanyol en el ple del Congrés ha estat "bonista" i "voluntarista" i ha sostingut que l'executiu és "cada vegada més còmplice" del que passa a Catalunya.



Casado ha confessat que esperava "una resposta als desafiaments a Catalunya" i que al final s'ha traduït, al seu parer, a "no-res, en el que s'ha convertit el seu govern, no-res, perquè és ostatge d'aquells que volen trencar Espanya". Tergiversant fins a l'extrem les paraules, Casado ha advertit Sanchez que el seu "soci" Quim Torra està "apel·lant a la guerra civil i al vessament de sang", i que el Govern espanyol és "responsable del que estan deixant fer els independentistes".