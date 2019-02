Sánchez afronta les eleccions anticipades sense la motxilla de Catalunya i amb el programa de tot el que no va poder fer

El PSOE ja està en clau electoral, i té clar el full de ruta de la campanya, que el mateix dimecres es va començar a visualitzar clarament a les xarxes socials pels comentaris que abocaven els principals dirigents del partit.



Un dels primers missatges que el PSOE està fent circular és que ha quedat nítidament clar que el Govern espanyol no estava submís davant els independentistes, i que s'ha mantingut ferm en els seus principis: el conflicte de Catalunya cal afrontar-lo des del diàleg, però dins de la legalitat.

Dónde estaba el pacto secreto con los independentistas? Algunos que han insultado al Presidente deberían pedirle perdón . — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) 13 de febrero de 2019

Catarata de embustes previsibles de #Casado y su derecha radical en tribuna: ni se negoció la autodeterminación, ni hubo mediador internacional, ni se interfirió en la Justicia #MentirasYMásMentiras ¿Y de los presupuestos, las pensiones, la educación, la dependencia..?Ni rastro — Rafael Simancas (@SimancasRafael) 12 de febrero de 2019

El president extremeny, Guillermo Fernández Vara, va ser qui més clar va dir el que havia passat: "On estava el pacte secret amb els independentistes? Alguns que han insultat al president haurien de demanar-li perdó". En aquesta línia es van expressar la mateixa presidenta del PSOE; Cristina Narbona (”No més mentides, el Govern Socialista no ha cedit a cap xantatge"); el secretari general del Grup Socialista, Rafael Simancas (”Catarata de mentides. Ni es va negociar l'autodeterminació, ni va haver-hi mediador internacional, ni es va interferir en la Justícia") i nombroses parlamentàries com María Luis Martínez Seijo o Pilar Cancela.



I és que els socialistes respiren alleujats de no anar a les eleccions amb la "pesada motxilla" de Catalunya i el discurs de la dreta d'haver cedit a les pretensions independentistes, un discurs que per molt que desmentissin els fets estava calant entre els ciutadans. "Ens hem tret un pes de damunt i ara respirem amb alleujament", va afirmar a Público una diputada extremenya.



El Govern espanyol, a més, creu que continuarà obrint pas el camí del diàleg dins de la Constitució i que és la sortida que compta amb el suport majoritari de la societat per afrontar el conflicte català, una idea que es creu que té bon acolliment a Catalunya i, per descomptat, molt millor que l'aplicació immediata de l'article 155 com propugnen PP i Ciutadans.



El segon missatge, també clarament divulgat en les xarxes socials, és en el que es volia fer i no s'ha fet per falta de suport parlamentari. Una cascada de missatges sobre el que s'ha deixat de fer per no aprovar-se els Pressupostos Generals de l'Estat va ser repetida una vegada i una altra pels màxims dirigents del PSOE, tant en l'àmbit general, amb les inversions concretes que s'han perdut en les diferents comunitats autònomes.

Així, José Luis Ábalos va recordar que els pressupostos destinaven el 57% a polítiques socials: diputats catalans es van recrear en les dades del que perd Catalunya pel bloqueig independentista i el parlamentari del PSC José Zaragoza no va dubtar en recordar que "amb el seu vot Rufián, Puigdemont i Torra han fet que guanyi Casado i Rivera".

Con su voto Rufián, Tarda, Puigdemont y Torra han hecho que ganen Casado y Rivera.

Y que pierdan

Pensionistas

Empleados públicos

Trabajadores con salario mínimo

Familias pobreza energética

Pobreza infantil

Parados larga duración

Becados universitarioshttps://t.co/1CWWNKhQFh — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) 13 de febrero de 2019

I, tot el que no s'ha fet, serà el que constitueixi la columna vertebral del programa electoral amb el qual els socialistes es presentaran a les pròximes eleccions, amb el compromís de portar-lo a la pràctica si en aquesta ocasió tenen una majoria suficient per fer-ho.



Aquests dos missatges constituiran, de ben segur, la intervenció del president del Govern, Pedro Sánchez, en l'acte que té previst celebrar aquest dissabte a Sevilla, en el qual estarà acompanyat per la secretària general del PSOE d'Andalusia, Susana Díaz, i que suposarà el tret de sortida de la campanya electoral que s'apropa.