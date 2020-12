Sánchez afronta una minicrisi provisional de Govern: Darias portarà ara Sanitat i ofereix a Iceta Política Territorial

La designació de Salvador Illa com a candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, en substitució de Miquel Iceta, comporta la primera crisi de Govern de Pedro Sánchez en aquesta legislatura tot i que, en principi, no significarà una àmplia remodelació de l'Executiu estatal, segons fonts consultades.

Els més estrets col·laboradors de Pedro Sánchez es limiten a dir que la decisió dels canvis en el Govern li correspon exclusivament a president, però no descarten que una possibilitat real és que la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, assumeixi ara la cartera de Sanitat .

Segons les fonts consultades, Darias ha estat en totes les reunions del Consell Interterritorial de Salut, té bona interlocució amb totes les comunitats autònomes i fama d'una gran gestora, encara que no sigui especialista en l'àrea de Sanitat.

No obstant això, no es descarta tampoc que pugui ser un nomenament provisional o que compatibilitzi el Ministeri de Sanitat amb la seva actual cartera, si més no durant un curt període de temps.



Això pot estar vinculat a si Miquel Iceta es converteix en el nou ministre de Política Territorial, un càrrec que li pot oferir Pedro Sánchez. D'aquesta manera, el president cobriria l'anomenada 'quota PSC' al Govern espanyol, donaria una sortida a Iceta després de la seva renúncia a ser candidat i, a més, el convertiria en un interlocutor molt consistent a la taula de diàleg amb Catalunya.

En el cas que Iceta no acceptés o volgués seguir dedicat a la seva tasca en exclusiva com a primer secretari del PSC, càrrec en el qual continuarà, diverses de les fonts consultades apunten que la secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Calzón podria agafar el relleu d'Illa i Darias continuaria al front del seu actual ministeri.

Encara no està decidit és quan es produirà el relleu de Salvador Illa

Calzón és la número dos de Sanitat des del passat mes d'agost. És una dona de confiança d'Illa i, a més, ha tingut molt protagonisme mediàtic en les últimes setmanes, una circumstància que no sol ser casual.



El que apunten totes les fonts és que la crisi de Govern no passaria d'aquests dos canvis, si es produïssin finalment, i que Sánchez no abordarà ara una remodelació més àmplia del seu Executiu. De fet, Sánchez va negar dimarts passat que estigués entre les seves intencions fer canvis al Govern.

El que encara no està decidit és quan es produirà el relleu de Salvador Illa. Segons el calendari electoral per les eleccions del 14 de febrer, el proper 13 de gener es presenten oficialment les candidatures i serà el 19 d'aquest mateix mes quan la Junta Electoral proclami oficialment els candidats.

La urgència d'una dedicació exclusiva per afrontar la pandèmia fa preveure que el canvi es produeixi en un breu període de temps, però algunes fonts apunten que no es farà efectiu fins a mitjans de gener i que, fins aleshores, Illa estarà dedicat a temps complet a la seva tasca en el Ministeri de Sanitat.



A més, segons fonts de PSC, es vol que la campanya electoral d'Illa sigui molt presencial per tot el territori, a la qual cosa el candidat socialista està més que disposat en el moment que abandoni la seva tasca al Ministeri de Sanitat.