Sánchez anuncia que Barcelona acollirà una cimera internacional contra la sequera el setembre de 2024

Pedro Sánchez ha anunciat aquest divendres que Barcelona acollirà una cimera internacional per fer front a la sequera el setembre de 2024. Ho ha explicat durant una conferència paral·lela a la Cimera Mundial del Clima COP28 que s'està celebrant aquests dies a Dubai i que s'allargarà fins el 12 de desembre.

El president del govern espanyol ha anunciat "que la reunió internacional d'alt nivell d'anàlisis de polítiques nacionals de l'Aliança Internacional per a la Resiliència contra la Sequera tindrà lloc a Barcelona el setembre del 2024".



Malgrat l'emergència climàtica sigui un assumpte ineludible i cada cop més preocupant, Sánchez ha volgut llençar un missatge positiu: "L'acció humana que ha alterat els cicles naturals és també capaç de revertir aquesta tendència i preparar-se per als impactes".

La situació de la sequera a Catalunya

A Catalunya es va activar dimecres passat una fase de preemergència per sequera que afecta 202 municipis que s'abasteixen de la conca Ter-Llobregat, entre ells la ciutat de Barcelona, la seva àrea metropolitana i Girona. Es tracta d'un semàfor rosa abans del semàfor vermell que indica l'estat màxim d'emergència .



Uns sis milions de persones s'han vist afectades per aquesta mesura, que implica una reducció de la dotació màxima d'aigua per habitant i dia, que ha passat dels 230 als 210 litres. Paral·lelament, també s'ha limitat encara més la dotació d'aigua permesa per al reg de superfícies de gespa destinades a l'esport federat, que passa de 450 a 200 m³ per hectàrea al mes.