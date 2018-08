Sánchez anuncia que Felip VI assistirà als actes d'homenatge dels atemptats del 17-A

Poques paraules noves sobre la Comissió Bilateral. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha lloat la primera trobada entre l'executiu català i espanyol en els últims set anys: "És un bon punt d'inici", ha dit. Davant les crítiques de la Generalitat, Sánchez ha insistit en que no es tractava d'una reunió per "posar en marxa acords sinó per "posar en marxa comissions reconegudes a l'Estatut de Catalunya". L'executiu insisteix, com ha fet durant aquests dos mesos de mandat, en la cerca per recuperar la "normalitat" institucional entre els dos governs; una normalitat que el conseller d'Afers Exteriors, Ernest Maragall, va posar en dubte després de no poder parlar sobre els presos i exiliats catalans i el referèndum a la Comissió.



Pedro Sánchez ha dit que està determinat en seguir en la via del diàleg tot i que no contempla trobar una solució al conflicte territorial durant la seva legislatura: "Aquesta és una crisi que no es resoldrà en un mes, en dos mesos, ni en sis mesos, ni en un any ni en dos. És una crisi que s'ha allargat durant més d'una dècada. S'exigirà paciència", ha afirmat. Però també ha afegit que no entra en els plans de l'executiu central tornar a interposar denúncies per la via judicial: "El govern aplicarà la legalitat, la Constitució i l'Estatut si és que es produeixen vulnerabilitats, però el govern d'Espanya no vol obrir cap via judicial més", ha dit.



El president també s'ha referit a les paraules del líder del PP, Pablo Casado, qui aquest dijous ha dit que donaria suport al govern central en una nova aplicació de l'article 155 en cas que fos necessari: "Li agraeixo el suport. Nosaltres volem dialogar però amb la constitució a la mà. Si hem de tornar a parlar de l'article 155, tornarem a parlar-ne".

Al que sí que s'ha referit Sánchez de manera clara és que a l'acte d'homenatge de les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils, el rei Felip VI hi assistirà: "El dia 18 hi seré jo present, i hi serà present el cap de l'Estat". El president ha insistit en que l'aniversari "exigeix de tots".

