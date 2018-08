Sánchez anuncia que Felip VI assistirà als actes de record dels atemptats del 17-A

Poques paraules noves sobre la Comissió Bilateral. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha lloat la primera trobada entre l'executiu català i espanyol en els últims set anys: "És un bon punt d'inici", ha dit. Davant les crítiques de la Generalitat, Sánchez ha insistit en que no es tractava d'una reunió per "posar en marxa acords" sinó per "posar en marxa comissions reconegudes a l'Estatut de Catalunya".



L'executiu insisteix, com ha fet durant aquests dos mesos de mandat, en la cerca per recuperar la "normalitat" institucional entre els dos governs; una normalitat que el conseller d'Afers Exteriors, Ernest Maragall, va posar en dubte després de no poder parlar sobre els presos i exiliats catalans i el referèndum a la Comissió. El president espanyol també ha donat suport a la ministra de Territori, Meritxell Batet, qui va ser criticada per Maragall per fer referència al "projecte per Catalunya" del qual el conseller deia no haver-ne sentit "ni una paraula" a la reunió: "Tal com va dir la ministra, tenim un projecte pe a Espanya i dins d'Espanya, Catalunya", ha dit Sánchez.



El socialista insisteix en que està determinat en seguir en la via del diàleg tot i que no contempla trobar una solució al conflicte territorial durant la seva legislatura: "Aquesta és una crisi que no es resoldrà en un mes, en dos mesos, ni en sis mesos, ni en un any ni en dos. És una crisi que s'ha allargat durant més d'una dècada. S'exigirà paciència", ha afirmat. Però també ha afegit que no entra en els plans de l'executiu central tornar a interposar denúncies per la via judicial: "El govern aplicarà la legalitat, la Constitució i l'Estatut si és que es produeixen vulnerabilitats, però el govern d'Espanya no vol obrir cap via judicial més", ha dit.

Pedro Sánchez: "El govern d'Espanya no vol obrir cap via judicial més"

El missatge d'apropament a les institucions catalanes -tot i que tímid i sempre marcat rígidament pels límits constitucionals- xoca amb l'agraïment expressat per Sánchez al líder del PP, Pablo Casado, amb qui aquest dijous es va reunir a la Moncloa. Casado va avançar que el seu partit donaria total suport a una nova activació de l'article 155 i el president socialista no hi ha renunciat, més bé el contrari: "Li agraeixo el suport. Nosaltres volem dialogar però amb la constitució a la mà. Si hem de tornar a parlar de l'article 155, tornarem a parlar-ne".



Sánchez ha volgut relativitzar la proposta de Casado d'il·legalitzar de manera explícita els referèndums no pactats: "Aquells que no volen diàleg, quina manera de fer política tenen? Precisament, aquells que tenen conviccions més fermes són els que sempre volen dialogar perquè saben quins són els seus límits", ha dit. Tot i que no és nou, el president sí que ha dit que la solució política que resoldrà el conflicte ha de ser "una solució que necessita una votació dels catalans". Sánchez, però, ha insistit en que l'opció socialista es basa, en tot cas, en una reforma estatutària o constitucional.



Felip VI serà a Barcelona pel 17-A

Al que sí que s'ha referit Sánchez de manera clara és que a l'acte d'homenatge de les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils, el rei Felip VI hi assistirà: "El dia 18 hi seré jo present, i hi serà present el cap de l'Estat". El president ha insistit en que l'aniversari "exigeix de tots". D'aquesta manera, s'esclareixen els dubtes sobre la participació de la corona als actes que, de moment, no ha estat confirmada ni per l'Ajuntament de Barcelona ni per cap dels ajuntaments que acolliran actes d'homenatge a les víctimes.



A més, la presència del rei Felip VI farà que coincideixi amb el president de la Generalitat, Quim Torra, qui manté el veto a la corona als actes organitzats per la institució catalana. El 2017, el monarca ja es va haver d'afrontar a les escridassades de part dels assistents a la manifestació unitària de rebuig als atemptats sota el lema "No tinc por". Aquest mateix divendres, Felip VI es trobarà amb el rebuig de diverses entitats a les Illes Balears, on la corona farà la tradicional recepció d'estiu amb diverses organitzacions de la societat balear al Palau de l'Almudaina.



Sánchez també ha hagut de referir-se a la monarquia en referència a diversos escàndols que han esquitxat la corona: "Tenim una monarquia exemplar amb la figura de Felip VI", ha dit. Frase que després s'ha vist forçat a matitzar en referència a l'anterior cap de l'Estat, Joan Carles I, de qui ha dit "també" era exemplar.



"Canvi d'època"

La compareixença del president coincideix amb el dia en que es compleixen dos mesos de mandat i ha servit a Sánchez per fer balanç del seu mandat. El socialista ha volgut insistir en el "canvi d'època" que simbolitza l'entrada del PSOE a l'executiu i que, segons el president, es materialitza en les polítiques econòmiques i la lliuta pels drets laborals: "La nostra prioritat és la dignitat en el treball contra la precarietat i l'explotació", ha dit. També ha insistit en enfortir l'Estat de Benestar.



On Sánchez sembla haver fet un viratge discursiu més fort és en la crisi dels refugiats que, tot i no voler utilitzar paraules molt gruixudes, ha anunciat la creació d'un comandament policial únic per coordinar el treball entre les forces de seguretat a les costes espanyoles. L'objectiu és evitar l'entrada de persones que fugen del continent africà i evitar la "immigració irregular", tal com s'hi ha referit. Durant les pròximes setmanes es veurà què queda del discurs humanitari amb operacions com la de l'Aquarius de principi de mandat.