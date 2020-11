Sánchez anuncia un pla de vacunació que comptarà amb 13.000 punts i cobrirà deu milions de persones

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat el pla de vacunació contra la Covid-19 que es presentarà al Consell de Ministres de dimarts i que comptarà amb 13.000 punts de vacunació per garantir un "accés equitatiu a les vacunes" a través de l'Atenció Primària. "El Govern ha de garantir que tots els grups prioritzats tinguin accés a la vacuna. Per això, s'ha d'acordar en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut una estratègia única de vacunació", ha explicat Sánchez en roda de premsa a la Moncloa.



El president del Govern estatal ha indicat que "una part molt substancial de la població podrà ser vacunada amb totes les garanties en el primer semestre del l'any". Segons ha dit, la campanya es posarà en marxa al gener i comptarà amb 13.000 punts de vacunació. En aquest sentit ha recordat que cada any es vacuna a Espanya per la grip 10 milions de persones. "El Sistema Nacional de Salut està preparat per aconseguir aquest objectiu", ha subratllat Sánchez, que ha recordat que aquest any, en vuit setmanes, s'han vacunat 14 milions de persones de la grip.



També ha explicat que l'estratègia única de vacunació s'ha dissenyat amb un grup d'experts multidisciplinari en el qual s'inclouen "experts de les comunitats, del Consell Interterritorial o de bioètica". Sánchez ha recordat que la UE ja ha signat cinc contractes per 1.200 milions de dosis ampliables, dels quals a Espanya li van a corresponen el 10% de les dosis pel percentatge de població.

Baixen els casos

El president del Govern ha avançat que Espanya ha de comunicar demà, dilluns, que la incidència acumulada de casos de coronavirus se situa per sota dels 400 per 100.000 habitants en 14 dies, una dada que ha assegurat que demostra l'eficàcia de l'estat d'alarma en vigor. Sánchez ha anunciat aquest descens en el nombre de casos de coronavirus en la conferència de premsa que ha ofert al Palau de la Moncloa després de participar en la cimera telemàtica del G20 organitzada per l'Aràbia Saudita.



El cap de l'Executiu ha ressaltat que encara s'està lluny d'assolir l'objectiu de 25 casos per cada 100.000 habitants, però ha ressaltat la transcendència d'aquest descens i que creu que demostra l'èxit de les decisions de Govern i de les mesures adoptades per les comunitats autònomes.

Nadal diferent

També ha reconegut que el proper Nadal "serà diferent als que hem conegut sempre", i ha indicat que el Consell Interterritorial està treballant ja en una planificació específica d'"un Nadal que serà diferent, però segur". "Aquest any haurem de romandre a la distància dels nostres éssers estimats en comptes d'abraçar-los. La prioritat ha de ser evitar una tercera ona", ha subratllat. El president del Govern espanyol ha indicat que l'estat d'alarma va funcionar a la primera onada "i està funcionant en aquesta segona onada".