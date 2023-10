Sánchez aplana el camí a l'amnistia, però rebutja el referèndum: "No té cabuda a la Constitució"

Pedro Sánchez ha reiterat aquest dimarts que el 'no' al referèndum d'autodeterminació de Catalunya per "convicció" i perquè "no té cabuda a la Constitució". El líder del PSOE ha defensat que han estat "clars" en aquesta oposició, però ha destacat també que el seu objectiu és la "concòrdia" i que cal superar els problemes polítics "des de la política".

En la seva compareixença a la Moncloa després d'acceptar amb "il·lusió" l'encàrrec de la investidura que li ha fet el rei Felip VI, sí que ha fet una referència implícita al referèndum. "És l'hora de la política" i cal continuar avançant en el camí de la "convivència i la concòrdia" a Catalunya per "superar discòrdies passades", ha defensat.

El candidat a la investidura ha admès que les negociacions seran "complexes" i que l'objectiu és construir una majoria que doni estabilitat a la legislatura. El president del Govern espanyol en funcions ha defensat la necessitat de formar un nou executiu "progressista", i també convençut de la "diversitat territorial" de l'Estat.

El nou govern tindrà dos eixos "clars i coneguts", segons Sánchez. El primer "és un projecte de país compromès amb la majoria social", i el segon és "la convivència entre espanyols" i "també la convivència entre els pobles d'Espanya". En aquest sentit, ha parlat de fer "passos per la concòrdia" com els que s'han fet durant la passada legislatura, ha dit, tot defensant els indults.

Ronda de contactes que inclou ERC, Junts i Bildu

El candidat a la investidura ha anunciat que aquest mateix dimecres iniciarà una ronda de contactes amb "grups parlamentaris". La primera trobada de Pedro Sánchez serà al Congrés dels Diputats amb la líder de Sumar, Yolanda Díaz, amb qui pretén reeditar executiu de coalició.

També es reunirà amb els portaveus de la resta de formacions excepte Vox, el que inclou els partits independentistes ERC, Junts i Bildu, de qui depèn la investidura. Els contactes seran amb els responsables dels grups, descartant així trobar-se amb l'expresident Carles Puigdemont, en representació dels juntaires.

Sánchez ha apuntat que el seu objectiu és que el debat d'investidura tingui lloc "com més aviat millor", però ha recordat que les negociacions "no seran fàcils, seran complexes". "No puc garantir encara la data del debat d'investidura, però sí que treballarem seriosament", ha declarat el socialista.