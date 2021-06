Sánchez aprofita el sopar inaugural del MWC per apel·lar a la "unitat" davant d'Aragonès

La presència a la mateixa taula del president català, Pere Aragonès, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el president espanyol, Pedro Sánchez, i el rei, Felip VI, ha estat una de les grans imatges del sopar inaugural del Mobile World Congress (MWC), que s'ha fet aquest diumenge al vespre en un dels pavellons de la Fira de Barcelona. Les quatre autoritats, a més a més, han protagonitzat discursos durant l'acte, en què tant Sánchez com, en menor mesura, el monarca han aprofitat per fer apel·lacions a una "unitat" que, segons ells, aplanaria el camí cap a la recuperació econòmica. El missatge arriba tot just dos dies abans que Sánchez i Aragonès es reuneixin per primera vegada des que aquest darrer és president de la Generalitat.



El sopar, que tradicionalment precedeix l'estrena formal del MWC -que arrenca aquest dilluns-, ha anat acompanyat d'una tèbia protesta, en la qual han participat unes 100 persones en desacord amb la presència de Felip VI. En el seu discurs, Sánchez ha assegurat que "la cooperació institucional i la unitat d'acció" són "el camí fèrtil per aixecar el país" i que la recuperació econòmica serà més "forta" quan hi predominin els valors de la "cohesió i la unió".



El president espanyol ha afegit que la unitat ha de servir per convertir Espanya en un país d'oportunitats -sobretot per als joves-, solidari -especialment per als que més han patit la pandèmia- i resilient. I en defensar la unitat d'acció, ha al·legat: "Simbolitzant una unió pel bé superior de tots, que són els ciutadans als quals representem" i als -ha dit- que "uneix el mateix desig de la recuperació econòmica, que ha de ser verda, digital i inclusiva". Felip VI, per la seva banda, ha fet una referència més genèrica i ha dit que "cal unir forces" per assolir la recuperació "el més aviat possible".

Aragonès, en canvi, ha fet un discurs més econòmic i ha celebrat el retorn del congrés, després de la suspensió de l'edició de l'any passat per la pandèmia. El president català també ha afirmat que la Generalitat prioritza millorar la vida dels ciutadans i que la digitalització cohesioni la societat i eviti que s'"exacerbin" les desigualtats. També ha dit que "llengües i cultures han de poder veure el món digital com una oportunitat" i no quedar relegades davant les grans llengües majoritàries. En el sopar, Aragonès ha saludat Felip VI, tot i que minuts abans havia evitat estar present a l'arribada del rei a la Fira.

Protesta: "Catalunya no té rei"

Prop d'un centenar de persones s'ha concentrat aquest diumenge a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, contraris a la presència del rei Felip VI al sopar inaugural del MWC. Durant la protesta, alguns assistents han cremat fotos amb la imatge del rei i s'han llençat alguns càntics contra la corona, com "Catalunya no té rei". Els manifestants també han desplegat davant el cordó policial que protegia el recinte dues guillotines de fusta amb la icona d'una corona per representar la monarquia espanyola. La protesta s'ha desenvolupat sense incidents i poc després de mitja hora del seu inici ja s'ha començat a dissoldre.

Hoffman: "Tornem als negocis, tornem a Barcelona"

Hores abans, s'havia fet el Mobile Lunch al Mercat de la Boqueria, acte que ha comptat amb l'assistència d'uns 150 representants de l'ecosistema digital i emprenedor. El conseller delegat de GSMA -l'organitzadora del MWC-, John Hoffman, ha celebrat el retorn del congrés. "Tornem als negocis, tornem a Barcelona", ha dit amb alegria tot destacant que el MWC 2021 és "altre signe de la reobertura del món".



Hoffman ha defensat que el fet de fer aquesta edició del MWC tot i les limitacions per la Covid demostra el lideratge de l'esdeveniment a nivell mundial. A més, ha destacat la importància que ha tingut la connectivitat d'ençà que va esclatar la pandèmia. "En els darrers 15 mesos sense la connexió del mòbil no hauríem pogut estar en contacte amb la família, els amics i la gent que estimem", ha recordat tot afegint que la gent tampoc hauria pogut seguir treballant ni els nens haurien pogut estudiar telemàticament. La previsió és que l'assistència se situï entre els 25.000 i els 35.000 congressistes lluny dels més de 100.000 d'abans de la pandèmia.