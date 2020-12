Sánchez insinua la via de l'indult als presos polítics catalans i ajorna la reforma del delicte de sedició per l'any vinent

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que el seu executiu "des del principi no ha amagat les seves intencions" i aposta "pel retrobament i la convivència" i per "superar episodis que fan enrojolar el conjunt del país", quan ha estat preguntat per possibles indults als presos independentistes. En la roda de premsa posterior al darrer Consell de Ministres de l'any, Sánchez ha assegurat que "quan parlem de Catalunya, ningú està lliure de culpa" i que tots han comès "errors". Per això ha fet una crida a "aprendre, mirar endavant i ser capaços de trobar un espai de retrobada". Sánchez també ha dit que ell es pronunciarà quan els informes sobre els indults demanats arribin a la taula del Consell de Ministres.

Pel que fa a la reforma del delicte de sedició del Codi Penal, que en un principi havia d'arribar abans d'acabar aquest any, Sánchez s'ha limitat a dir que l'objectiu és "poder-la presentar el pròxim any". "Ha de ser l'any en què actualitzem el Codi Penal i l'homologuem amb la resta de països europeus o democràcies a les quals ens volem assemblar, encara més", ha puntualitzat.

Compliment de programa

Sánchez també ha assegurat que l'Executiu de coalició ha complert el 23,4% dels compromisos adquirits des de la investidura, a principis de gener de 2020. Sempre segons les seves pròpies dades, ha xifrat en 1.238 els compromisos adquirits en menys de 12 mesos i ha previst que se n'hagi complert el 32,6% abans de finals de juny de 2021. Això és "un terç del total en el terç del mandat de l'executiu". Segons un informe de retiment de comptes d'aquests compromisos, el Govern espanyol ha posat en marxa el 90,9% dels compromisos. Entre el més d'un miler, 428 procedeixen de l'acord de coalició amb Unides Podem i se n'han complert el 20,3%.

Sánchez ha explicat que els pressupostos generals de l'Estat per a l'any vinent permeten "avançar de manera directa en el 33% de compromisos". També ha dit que se n'han descartat 7, un 0,6%. Segons el president espanyol, tot i la crisi del coronavirus no s'ha oblidat dels compromisos anteriors.



El president de l'executiu ha destacat que es tracta del primer cop que es fa una anàlisi d'aquesta mena en el Govern espanyol per retre comptes. L'informe s'anomena 'Complint' i ha estat avalat per un grup d'experts de l'àmbit acadèmic.

Sánchez ha afirmat que la resposta a la pandèmia ha fet "accelerar" el compliment dels objectius del Govern espanyol basats en els principis "d'igualtat, justícia social i progrés". "Portem un semestre d'avançament" en relació amb la previsió que tenia l'executiu a l'inici del mandat, ha dit, i ha assegurat que el seu Executiu no s'ha desviat "ni un mil·límetre dels seus objectius". El cap del Govern estatal ha fet un repàs a la duresa que ha comportat la pandèmia surant aquest any però ha conclòs amb una afirmació positiva tot assegurant que "ben aviat hi haurà més ciutadans vacunats que contagiats".

La taula de diàleg, en procés

El document recull els compromisos que va adquirir el Govern espanyol amb formacions polítiques, com ERC. En el cas dels republicans, l'informe només parla d'un únic compromís de l'inici del mandat, la taula de diàleg amb la Generalitat. En aquest cas, el compromís consta que està "en procés".



Per àmbits, en el que més compromisos són adquirits és la cohesió social (520) i se n'han complert el 21,5% i el 68,1% estan en procés. Pel que fa a la cohesió territorial (277) i se n'han complert 23,8% i el 65,3% estan en procés. L'àmbit amb un percentatge de compliment més elevat és la igualtat de gènere amb un 30,8% dels compromisos assolits dels 104.

Sánchez també ha defensat el Govern de coalició amb Unides Podem i ha defensat que té "moltes veus però una única paraula que es materialitza en el Butlletí Oficial de l'Estat". El president del Govern estatal ha dit que els ministres són del Govern espanyol "i no d'un partit o de l'altre".

Pla de suposada transparència al a Casa Reial

Sobre la polèmica i els escàndols que envolten la Casa Reial ha afirmat que "pas a pas" s'anirà coneixent com es materialitza el full de ruta de renovació de la corona "en quant a transparència i exemplaritat". Sánchez ha respost així en roda de premsa, preguntat per si des del Govern espanyol impulsaran una llei de la corona o algun altre tipus de reforma. Ha titllat el discurs de Nadal de Felip VI de "valent" perquè "va marcar clarament quin és el rumb cap a on vol dirigir la corona" amb una renovació lligada a la "transparència, rendició de comptes i exemplaritat".

"Aquest Govern respecta i està d'acord i defensa el pacte constitucional", ha expressat Sánchez, que ha dit que el monarca comptarà "amb tot el suport i aplaudiments per aquesta tasca de renovació", que ha dit que va començar quan va passar a encapçalar la prefectura de l'Estat.

Congelació del Salari mínim amb crítiques sindicals

Finalment, el cap de l'Executiu estatal ha defensat la decisió de prorrogar el decret que fixa el salari mínim interprofessional (SMI) en 950 euros al mes i que es mantindrà temporalment en aquesta quantitat el 2021 amb l'objectiu de seguir negociant amb els agents socials. Una decisió que li ha comportat dures crítiques dels sindicats. CCOO i UGT consideren "imprescindible" apujar el salari mínim (SMI) el 2021 i creuen que no hi ha "cap justificació per no augmentar-lo". Els dos sindicats majoritaris a l'Estat l'han instat a Sánchez a "complir les seves promeses" i "no permetre que els treballadors continuïn pagant aquesta crisi". Segons CCOO i UGT, el 2021 "no pot ser una excepció" en l'augment del salari mínim i cal "agilitzar" el diàleg social per aconseguir un acord "com més aviat millor".

En canvi, Sánchez ha defensat que no és moment d'apujar-lo, tal com defensa el Ministeri de Treball, perquè cal centrar els objectius en la recuperació del teixit empresarial. Des del seu punt de vista, serien els empresaris a qui l'administració està "alleujant" amb mesures com moratòries d'impostos o crèdits ICO qui hauria d'assumir aquest cost i cal que puguin "sobreviure". Sánchez ha destacat que el teixit empresarial està en una "situació dramàtica".

Sánchez ha assegurat que el Govern espanyol manté el "compromís" d'anar apujant l'SMI i ha reivindicat que en dos anys s'ha augmentat un 29%. "Cap país ha abordat una pujada tan intensa en dos anys", ha dit. Sánchez ha insistit que amb l'SMI en 950 euros al mes s'assoleix que representi el 42% del salari brut mitjà quan a Alemanya representa el 43% i fa dos anys a Espanya era del 35%.