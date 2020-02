Sánchez es compromet a reconèixer la figura de Companys i a impugnar el seu judici sumaríssim

El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha arrencat el compromís del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de "reconèixer la figura de Lluís Companys" i a "impugnar el judici sumaríssim" que durant el franquisme va condemnar a mort al president de la Generalitat, que va ser afusellat al Castell de Montjuïc el 1940. Sánchez va verbalitzar el compromís després d'una intervenció del líder d'ERC al Congrés en la primera sessió de control al president del Govern espanyol després de la investidura. Rufián s'ha centrat en temes de memòria històrica i ha demanat a Sánchez que retiri la medalla "al torturador i reconegut feixista Willy El Nen" i a dignificar com més aviat millor la memòria de l'únic president assassinat "impunement" pel feixisme a Europa, en referència a Companys.

Rufián també ha exigit al govern espanyol que "faci d'esquerra" per aturar el feixisme. "L'insto a què l'esquerra faci d'esquerra d'una vegada per totes perquè és el millor antídot", ha dit Rufián aquest dimecres a la sessió de control al Congrés. El portaveu republicà ha preguntat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre com pensa l'executiu frenar "l'auge del feixisme" i Sánchez ha convidat ERC a sumar i "dialogar" sobre les seves propostes de memòria democràtica. El president de l'executiu ha esperat que el "treball conjunt" que puguin fer amb els republicans permeti "enfortir la democràcia espanyola".

Rufián ha demanat a l'executiu que porti al Congrés una nova llei de memòria democràtica i Sánchez ha dit que l'actualitzaran per corregir algunes "llacunes". Sánchez s'ha obert a parlar d'algunes mesures d'ERC per incloure-les al text.

Tres tipus de feixisme

"Esperem el millor d'aquest govern", ha dit Rufián, que ha demanat que s'anul·lin sentències de tribunals franquistes, es dignifiqui la memòria de l'expresident Lluís Companys i es retirin les medalles a torturadors com 'Billy el Niño', entre d'altres mesures. El portaveu dels republicans ha afirmat que hi ha "molts tipus de feixisme" a l'Estat com ara el que assassina activistes. Xacra que Rufián ha qualificat de "terriblement perillós" després de recordar que són membres d'aquesta ideologia qui va assassinar, entre altres, a Enrique Ruano, Aitor Zabaleta o Carlos Palomino i ha assegurat que són les polítiques d'esquerra i de memòria històrica el "millor antídot" per a combatre'l. El dirigent dels republicans també ha volgut constatar que hi ha altres tipus de feixisme a l'Estat espanyol com el que nega drets i el de "corbata, toga i uniforme" que "empara els altres dos".



Sánchez ha remarcat que la memòria democràtica és una política prioritària del nou executiu. En aquest sentit, el cap de l'Executiu espanyol ha recordat al portaveu d'ERC que el seu gabinet ha situat la memòria democràtica "al nivell de política d'Estat", recordant les iniciatives que ja han adoptat durant aquests mesos i les que es plantegen fer en aquesta legislatura.

Sánchez ha insistit que modificaran la llei per a corregir les "llacunes" que han detectat i acabar, per exemple, amb el reconeixement a feixistes com l'inspector de la brigada política franquista, conegut com Billy El Nen. També hi haurà més recursos per a l'exhumació de les restes de les víctimes del franquisme que encara estan enterrades en les cunetes i s'ha compromès a dur a terme la declaració i el reconeixement de la figura del President Lluís Companys i a "impugnar el judici" pel qual va ser condemnat a mort.



D'altra banda, Sánchez, ha defensat la via del "diàleg" i de "l'acord" amb Catalunya en contraposició al posicionament del PP de "continuar amb l'enfrontament". Sánchez ha demanat al president del PP, Pablo Casado, que faci una "oposició útil i lleial a Espanya" i sigui "valent". "No es deixi arrossegar per aquells que volen portar-lo a una deriva extremista", ha dit el cap de l'executiu en una altra ingtervenció de la sessió de control al Congrés. Sánchez ha allargat la mà a Casado perquè se sumi a la via del "diàleg" i ha acusat el PP d'haver generat la "major fractura social i de convivència a Catalunya i al conjunt" de l'Estat. Per la seva banda, Casado ha acusat Sánchez de no estar respectant l'Estat de dret.

Retrets entre Sánchez i Casado

Sánchez ha retret al PP que hagi deixat com a balanç de la seva gestió a "polítics presos" i "fugits". "No ha guanyat ningú, ha perdut la democràcia i la política", ha dit Sánchez. "Estem davant d'un fracàs col·lectiu liderat per l'administració del PP", ha remarcat Sánchez. El president del govern espanyol ha assegurat que sempre ha respectat l'Estat de dret i que sempre ho farà. Casado ha afirmat que Sánchez no respecta l'Estat de dret quan proposa l'exministra de Justícia Dolores Delgado com a Fiscal General de l'Estat, amb la taula de diàleg amb el Govern o amb la proposta de reformar el Codi Penal. "Ja hem vist que per a vostè la gravetat d'un cop a l'Estat depèn del que necessiti vostè dels colpistes. Però ja està traspassant els límits, fins i tot els laxes que vostè sol tenir", ha dit.



Per la seva banda, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha criticat a l'inici de la seva intervenció -en una pregunta a la ministra Nadia Calviño sobre el decret digital- que es parli de "crisi de convivència" a Catalunya i ha afirmat que "per crisi de convivència, la d'aquest hemicicle". També ha rebatut que es parli de "fugits" i ha contestat que són "europarlamentaris" i "ciutadans lliures".