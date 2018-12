Sánchez confia a reunir-se amb Torra i afirma: "Catalunya també és la meva responsabilitat"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, confia que finalment se celebrarà el divendres una reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, encara precisa que encara no té confirmada aquesta trobada que sí que considera necessària. "Catalunya també és la meva responsabilitat", va afirmar.



Sánchez, en una trobada informal amb periodistes durant la tradicional copa de Nadal a La Moncloa, el que sí que ha precisat és que aquesta reunió se celebrarà en el mateix format que es va fer a Andalusia, és a dir, una trobada bilateral entre tots dos presidents, descartant-se la intervenció d'altres membres de l'Executiu.

El president ha assenyalat que espera un "diàleg fructífer" amb Torra, i que vol centrar-lo fonamentalment "en les coses que importen als ciutadans", sobre el que, en la seva opinió, pot haver-hi marge d'entesa amb el president català. És conscient, però, que això no impedirà que el president de la Generalitat vulgui plantejar altres temes.



No obstant això, Sánchez ha explicat que no sap el que el president li plantejarà si hi ha reunió, però ha apuntat que observa que hi ha divisió entre els independentistes, i fins i tot ha arribat a comentar que ni tan sols es posen d'acord a mantenir la "vaga de fam" iniciada per diversos dirigents.

Sánchez també ha avançat que en aquesta reunió el Consell de Govern aprovarà mesures en matèria d'infraestructura i inversions per a Catalunya i, a més, "alguna de caràcter simbòlic", que no ha volgut avançar. També ha informat que, a més de la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) s'aprovaran altres mesures en matèria laboral, que anunciarà aquest dimarts en la seva compareixença al Senat.



Sánchez concedeix molta importància al gest de celebrar aquesta reunió a Barcelona i aprovar mesures socials que afectaran també els ciutadans de Catalunya, i creu important que es visualitzi la presència de l'Estat a territori català. "És una mostra de respecte a Catalunya, no una provocaió", ha dit.

Ni segrest, ni invasió

Sánchez s'ha mostrat confiat també en el fet que no es produeixin incidents greus durant aquesta jornada, ha valorat els missatges demanant que no hi hagi violència per part de diferents líders independentistes i creu que tot transcorrerà millor del que "alguns" estan anunciant.



En aquest sentit, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska també va transmetre un missatge de confiança relatiu al fet que la seguretat estarà garantida, i ha fet valdre la celebració d'aquesta reunió. Ha assegurat, en aquest sentit, que ni el Consell de Ministres "estarà segrestat"; ni la seva presència suposa cap "invasió". "El Govern es reunirà a Barcelona ni segrestat, ni invasor", ha dit.



Pel que fa als rumors sobre quan acudirà Sánchez a Barcelona, el mateix president ha dit que la seva intenció és anar-hi el mateix divendres, descartant els rumors que acudiria la nit anterior a una trobada amb empresaris catalans i que podria aprofitar per a reunir-se amb Torra.