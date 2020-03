Sánchez decretarà aquest dissabte l'estat d'alarma per lluitar contra el coronavirus

El Govern decretarà aquest dissabte en Consell de Ministres l'estat d'alarma per afrontar l'expansió del Covid-19. El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha anunciat aquesta decisió a través d'una declaració institucional des del palau de la Moncloa, passades les 15.00 hores d'aquest divendres.



El Govern ha passat tot el matí debatent aquesta possibilitat i, finalment, ha optat per fer aquest pas. Per això va suspendre la conferència de premsa prevista per al migdia per part del ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la qual anava a informar sobre l'evolució de la crisi del coronavirus.



En la seva breu compareixença, Sánchez ha explicat que es refereix als recursos "econòmics", però també als "militars", amb la finalitat de "respondre a l'emergència social i econòmica amb la màxima contundència". El president del Govern també ha reconegut que no pot "descartar" que la setmana vinent s'aconsegueixin els 10.000 afectats pel virus.



L'estat d'alarma permet limitar la circulació de persones i vehicles, i habilita al Govern per ordenar el tancament d'activitats industrials i empresarials, i per garantir el proveïment bàsic de la població.



La Constitució estableix, en el seu article 116. 2, que el Govern pot adoptar aquesta mesura d'urgència, en tot o part del territori nacional davant "crisis sanitàries, com ara epidèmies i situacions de contaminació greus", però també davant "catàstrofes, calamitats o desgràcies públiques, com ara terratrèmols, inundacions, incendis urbans i forestals o accidents de gran magnitud".



D'altra banda, a diferència de les declaracions dels estats d'excepció o de lloc, l'Executiu pot declarar l'estat d'alarma mitjançant l'aprovació d'un decret del Consell de Ministres, sense la intervenció del Parlament. La Carta Magna permet la seva declaració per un màxim de 15 dies, després prorrogables si així ho autoritza el Congrés dels Diputats.



La Constitució recull aquests estats, que a més es veuen regulats per la Llei orgànica 4/1981 d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i lloc. L'estat d'alarma és el menys greu dels tres.

"L'heroisme consisteix també a rentar-se les mans"

L'última i única vegada que es va decretar va ser en 2010, davant la crisi dels controladors aeris. En 2016 el Tribunal Constitucional va emparar aquesta utilització de l'estat d'alarma per part del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero.

En la seva compareixença, el Sánchez ha tornat a reconèixer la labor als professionals de la salut, "el nostre escut contra el virus", i s'ha dirigit a les persones grans per demanar-los que extremin al màxim les precaucions per mantenir-se protegides.



A més, el cap de l'Executiu ha al·ludit directament a les persones més joves. Els ha demanat que es quedin casa i redueixin els contactes socials, per no actuar "com a transmissors".



"La victòria depèn de cadascun de nosaltres; l'heroisme consisteix també a rentar-se les mans, a quedar-se a casa, a protegir-se a si mateix per a protegir a la resta". "Trigarem setmanes", reconeixia Sánchez, abans d'incidir en què "ho pararem units".