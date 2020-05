Sánchez demanarà una "última" pròrroga de l'estat d'alarma, per un mes i amb "cogovernança" amb les CCAA

Pedro Sánchez vol que la nova pròrroga de l'estat d'alarma, per un mes, i a partir del 24 de maig, sigui "l'última". El president del Govern ha comparegut aquest dissabte des del Palau de la Moncloa on ha explicat que el seu Executiu portarà la setmana vinent al Congrés dels Diputats la sol·licitud d'aquesta última pròrroga, que "serà diferent", ha dit.



Amb tot just el 30% de la població a territoris que encara es troben en fase zero (La Comunitat de Madrid, Barcelona i la seva àrea metropolitana i part de Castella i Lleó), i la resta de territoris ja en el camí de la "desescalada", el ministre de Sanitat, Salvador Illa, continuarà mantenint el paper de comandament únic, si bé s'aplicarà el sistema de "cogovernança", perquè les comunitats autònomes tinguin marge de decisió més gran en aquesta etapa.

"En aquest estat d'alarma es produirà una desescalada institucional. L'única autoritat delegada del Govern serà el ministre de Sanitat i decauran les facultats especials que es van concedir als altres ministeris", ha indicat.



Sánchez ha assenyalat que no es pot confiar en la immunitat comunitària i ha defensat la necessitat de limitar, per aquest motiu, la mobilitat i els contactes socials.



Diverses formacions polítiques han condicionat el seu suport a la nova pròrroga al fet que les comunitats autònomes juguin un major paper en la desescalada, i l'Executiu porta tota la setmana negociant per garantir-se el seu suport en aquesta votació.



Línia de crèdit per a pimes i autònoms

En el terreny econòmic, el president del Govern ha anunciat una nova línia ICO per 20.000 milions d'euros per a fer costat a pimes i autònoms afectats per l'aturada d'activitat a conseqüència de l'estat d'alarma per a frenar la covid-19.

Atac de la presidenta de la comunitat de Madrid

A més de defensar les receptes aplicades pel Govern fins ara -de no haver imposat el confinament podria haver-hi hagut 30 milions de persones contagiades i prop de 300.000 morts, afirmava- Sánchez ha insistit molt a reclamar "prudència", "cautela" i "moderació". Ha evitat la confrontació directa amb la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que continua elevant el to dels seus atacs a l'Executiu, després que Sanitat hagi diagnosticat que Madrid encara no compleix els requisits tècnics necessaris per a passar a la fase 1.



"En la lluita contra el virus, el Govern d'Espanya juga en el mateix equip que la resta de governs autonòmics i municipals", ha assegurat Sánchez. Ayuso comparexia només una hora abans, per a titllar d'"atac polític" la decisió de Sanitat de mantenir Madrid en fase 0 -encara que es beneficiarà de certa relaxació de les mesures-, i per amenaçar amb emprendre accions legals.