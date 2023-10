Sánchez ni descarta ni confirma si trucarà a Puigdemont: "Jo em reuneixo amb els grups"

El president en funcions del Govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha aclarit aquest dijous si té intenció de parlar amb l'expresident català Carles Puigdemont, esgrimint que està immers en una negociació i que per ara el que fa és parlar amb els grups parlamentaris. Fonts del PSOE sostenen que les negociacions amb Junts "avancen", però avisen que reclamaran "gestos" al partit independentista, bàsicament la renúncia a la unilateralitat.

En una conversa informal amb periodistes després de la recepció que ofereixen els reis al Palau Reial pel 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, i davant de les reiterades preguntes sobre la possibilitat que tingui una conversa amb Puigdemont, com va fer amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, Sánchez ha respost de la mateixa manera: "Parlaré i em reuniré amb els grups parlamentaris". És a dir, no ha descartat explícitament aquesta possibilitat, ni tampoc ha confirmat que es porti a terme.

De la mateixa manera ha insistit que es reunirà i parlarà amb els grups parlamentaris en ser qüestionat sobre si té previst mantenir una xerrada amb el líder d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, dins de la ronda de contactes per a la seva investidura.

En el cas de la xerrada amb Junqueras, que no és portaveu parlamentari, Sánchez ha dit que va ser una conversa "coherent" perquè el PSOE fa cinc anys que col·labora amb ERC i té amb aquest partit "una base de treball i de conversa".

La ronda de contactes del també secretari general del PSOE per a la seva investidura finalitza aquest divendres amb reunions al Congrés amb les portaveus parlamentàries d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, i Junts, Míriam Nogueras.

El PSOE vol "gestos" de Junts

Segons fonts del PSOE citades per l'ACN, les negociacions amb Junts "avancen" però l'acord exigirà "gestos" per part del partit de Carles Puigdemont, entre altres, una renúncia a la unilateralitat. Aquestes fonts recorden que el PSOE no signarà l'acord "a qualsevol preu" i que Junts haurà de donar "mostres inequívoques" que actuarà "dins de la Constitució".



Segons aquestes fonts, Junts haurà de comprometre's "amb el diàleg" i l'executiu espanyol haurà de tenir elements per "comprovar realment que no volen una via unilateral". "Han de saber que no hi haurà independència de Catalunya", sostenen, "ni referèndum".