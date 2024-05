Sánchez descarta investir Puigdemont i apel·la ERC: "La societat catalana no acceptaria una repetició electoral"

El president del Govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha descartat de manera categòrica que Carles Puigdemont pugui aconseguir la investidura que pretén a Catalunya. "No li surten els números", ha assenyalat aquest divendres. Al mateix temps ha apel·lat a la "responsabilitat" de la resta de forces polítiques necessàries perquè Salvador Illa sigui nou president. "La societat catalana no entendria una repetició electoral", ha afegit.

Sánchez ha ofert la seva primera entrevista després de les eleccions del 12 de maig. Ho ha fet en el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta. En aquest marc ha negat que fins al moment hagi tingut contactes amb Junts o ERC.

"L'independentisme per primera vegada no suma majoria parlamentària", ha destacat Sánchez. El president ha incidit en què l'opció que va guanyar diumenge passat és la que "aposta per la convivència" i que hi ha una majoria de 68 escons amb "opcions progressistes", en referència a la suma entre el PSC, ERC i Comuns Sumar.

El líder de l'Executiu estatal ha fet un símil entre Puigdemont i Alberto Núñez Feijóo. Perquè tots dos volien governar però no tenen els números parlamentaris per tirar endavant la seva investidura. "Puigdemont ha d'assumir la realitat, no hi ha majoria parlamentària. Tots els camins condueixen al mateix protagonista, que és el guanyador de les eleccions Salvador Illa", ha assenyalat.

Sobre si afectarà l'estabilitat de la seva legislatura en el Govern, Sánchez ha separat les dues situacions. "Els plans són diferents. El 23-J la societat catalana va ser explícita en el suport al Govern de coalició progressista", ha afirmat. El líder socialista ha respost de manera categòrica que no hi haurà eleccions anticipades. "Espanya el que necessita no són eleccions. Portem quatre eleccions en sis mesos", ha destacat.

Ha reiterat, com ja va fer fa un parell de setmanes després del seu període de reflexió, que la seva voluntat és tornar a liderar al PSOE en els pròxims comicis que ell fixa en 2027. Nega, en aquest sentit, que s'hagi obert el debat successori en el seu partit. "En algun moment es tindrà que però no és ara", ha afirmat.

El cas de la seva esposa

En l'entrevista també s'ha tractat l'assumpte que afecta la seva esposa, Begoña Gómez. Els atacs de la ultradreta van provocar que s'agafés cinc dies de reflexió. Va decidir seguir en el seu càrrec. "No hi ha cas, hi ha fang", ha assenyalat sobre aquest tema. Al mateix temps ha dit que "per descomptat" ho ha fet tot bé en les seves activitats professionals.

"No són cartes de recomanació, són declaracions d'interès", ha destacat Sánchez sobre els suposats tractes de favor judicialitzats per una organització ultra com Manos Limpias. "És una enorme faula que només pretén fer-li mal a ella i a mi", ha afegit.

Fins que passin les eleccions europees, com ja va informar aquest mitjà, no s'abordaran mesures concretes sobre la "regeneració democràtica" que pretén Sánchez. Aquest divendres no ha donat noves pistes. Respecte al bloqueig del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), ha tornat a rebutjar la proposta de rebaixar majories però ha insistit que si el PP segueix sense complir, haurà de ser el Parlament qui busqui una solució.

La lluita contra la desinformació és un altre dels objectius que es planteja Sánchez. En aquest punt ha tornat a esmentar una directiva europea sobre llibertat dels mitjans de comunicació que Espanya haurà d'aplicar pròximament. La norma inclou assumptes com a rendició de comptes o transparència en el paper dels mitjans.