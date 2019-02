Sánchez descarta el 'superdiumenge' i anuncia eleccions a l'Estat per al 28 d'abril

En solitari i pel camí més ràpid. El president del Govern espanyol Pedro Sánchez ha anunciat finalment aquest divendres que les eleccions generals se celebraran el proper 28 d'abril, tot just un mes abans de les municipals, autonòmiques i europees del 26 de maig.



Sánchez, que havia donat diverses versions sobre què faria si no aconseguia aprovar els pressupostos generals de l'Estat, ha optat per la via ràpida de la convocatòria electoral aconsellat pels seus assessors més propers de la Moncloa, que creuen que poden rendibilitzar electoralment tant la fermesa amb els independentistes , com la imatge que PP i Ciutadans estan en mans del partit ultradretà Vox.

A Sánchez poc li ha importat que més de la meitat de la campanya electoral coincideixi amb la Setmana Santa, la inestabilitat que pugui crear-se posteriorment, el cost de dues campanyes, cridar a les urnes a tots els espanyols dues vegades en menys un mes; o les veus de col·lectius progressistes demanant-li que legislés un temps tot el que s'ha pactat i promès en aquests mesos. El que ha prevalgut és clarament l'interès electoral del PSOE, com el dijous ja avançava el mateix secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez.



Sánchez, en una declaració institucional que ha convertit gairebé en un míting polític en què ha explicat l'acció del Govern durant aquests vuit mesos, ha justificat l'avançament amb els arguments ja esgrimit aquests dies pels principals dirigents del PSOE en declaracions públiques i a les xarxes socials . "He decidit donar la paraula als espanyols per seguir avançant, perquè Espanya no té un minut a perdre", ha afirmat.



Sánchez ha explicat que la decisió l'ha pres des de la "íntima convicció" que la principal tasca d'un Govern és governar, "i oferir als espanyols un horitzó d'estabilitat i un model de societat a construir". Pel president, després de la derrota prespuestaria això no era possible, del que ha culpat l'oposició i el "filibusterime parlamentari" exercit per PP i Ciutadans des de la Mesa del Congrés, bloquejant la tramitació de lleis.



Per tot això, ha indicat que es va plantejar continuar governant amb uns pressupostos que no eren els seus o donar la paraula als espanyols, i ha optat per aquesta segona opció perquè, segons ha dit, es necessita un horitzó d'estabilitat, "perquè Espanya continuï avançant", ha dit.

"No cal barrejar debats"



El president del Govern estatal ha explicat que havia rebutjat la convocatòria el "super diumenge" electoral perquè, segons ell, "no cal barrejar debats", i creu que els ciutadans mereixen unes eleccions per parlar del país i que vegin els projectes que té cada formació política i quina Espanya volem.



El president ha fet durs retrets als independentistes pel seu bloqueig als pressupostos recordant tot el que han perdut també els ciutadans de Catalunya però, com ha passat durant tota la seva compareixença, ha volgut treure el positiu de la situació: "Hi ha derrotes parlamentàries que es converteixen en victòries socials", ha afirmat.



Sánchez ha seguit sense entendre el rebuig als Pressupostos que, en la seva opinió, eren bo per als espanyols, i ha posat els objectius polítics que contemplaven els comptes de l'Estat com el seu full de ruta si torna a ser president del Govern. "Esperem una majoria parlamentària que ens permeti tirar endavant unes propostes socials que han estat postergades durant set anys", ha afirmat.

En aquest sentit, ha destacat que després de les pròximes eleccions es tornarà a imposar el consens, el diàleg i la recerca d'acords, per això no entén l'anunci de PP i Ciutadans de vetar qualsevol acord amb els socialistes. "Em sorprèn que em posin a mi cordó sanitari, i no a la ultradreta", ha afirmat. Després de quaranta-cinc minuts de compareixença, Sánchez ha tornat a la Sala del Consell de Ministres per presidir la reunió ordinària, on ha estat rebut amb aplaudiment pels membres del seu Govern. La legislatura ha conclòs.