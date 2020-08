Sánchez, sobre la fugida de Joan Carles I: "Es jutja les persones, no les institucions"

Tancament de files al voltant de la institució de la monarquia i "màxim respecte" a la "decisió" de la Casa Reial de forçar la marxa de Joan Carles I fora d'Espanya arran de les informacions i investigacions que apunten a suposades irregularitats en les seves finances. Aquesta és la posició que ha marcat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dimarts. Una posició que, ha volgut deixar clar, estén al conjunt de l'Executiu, després que els ministres de Podemos critiquessin la sortida del rei emèrit, qualificada per Pablo Iglesias de "fugida", segons informa Alexis Romero.

"En aquest país hi ha hagut casos de corrupció vinculats a partits, agents socials… i no se'ls ha qüestionat. No es jutja les institucions, es jutja les persones. El Govern que jo presideixo considera plenament vigent el pacte constitucional", ha assegurat Sánchez, que ha comparegut per a fer l'habitual balanç de l'activitat desenvolupada per l'Executiu abans de l'inici del període estival.

Sánchez no ha revelat el parador actual del monarca i tampoc ha aclarit si el Govern espanyol va negociar amb la Casa Reial la seva marxa, ni si ho va fer sense informar Podemos. El president del Govern espanyol s'ha escudat en la "confidencialitat" de les seves converses amb Felip VI per evitar concretar-ho.



El president ha afirmat que "el Govern manifesta el seu absolut respecte a les decisions de la Casa Reial". Un "respecte" motivat pel fet que la decisió que es pren des de la Zarzuela busca "distanciar-se de suposades conductes qüestionables i reprovables, que poden ser objecte de recerca judicial, per part d'un membre de la Casa Reial".

Sánchez ha volgut diferenciar la institució monàrquica de la figura del rei emèrit, en recordar que els casos de corrupció d'altres institucions, com partits o agents socials, no han derivat en un enjudiciament de la institució en si, sinó de les persones que van cometre les irregularitats. Sánchez també ha assegurat que "la resposta" a les informacions sobre les suposades irregularidadats de Joan Carles I es correspon amb la d'una "democràcia vigorosa": "Els mitjans han posat en coneixement de l'opinió pública les informacions, els jutges actuen i la Casa Reial marca distància respecte a aquestes suposades conductes irregulars".