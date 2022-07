Sánchez i Aragonès es reuniran divendres que ve a la Moncloa per tancar la crisi entre governs

Divendres que ve, 15 de juliol, serà finalment la data de l'anunciada i esperada reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès, que ha de servir per certificar el final de l'enèsima crisi institucional entre el Govern català i el Govern estatal i per avançar al nou marc de diàleg entre les dues institucions. Els detalls de la trobada, que es produirà a la Moncloa durant el matí, s'han tancat a la reunió que durant dues hores han mantingut aquest divendres al Palau de la Generalitat el ministre Félix Bolaños i la consellera Laura Vilagrà. També s'ha acordat un document marc que fixa les condicions i les garanties per al diàleg entre els dos governs.

Els responsables de les àrees de Presidència dels dos executius han tingut la seva tercera trobada des que va esclatar l'escàndol d'espionatge Pegasus i ho han fet en un clima de molta més cordialitat i complicitat. Amb tot, a l'hora de les valoracions el ministre s'ha mostrat molt més optimista i ha assegurat que "el camí del diàleg funciona, i hi persistirem. En quatre anys de diàleg, Catalunya ha avançat més que després de legislatures de ruptura".

Bolaños: "En quatre anys de diàleg, Catalunya ha avançat més que després de legislatures de ruptura"

La consellera, per part seva, ha celebrat que s'hagi pactat un document que fixa "garanties" i "condicions" per al procés de diàleg sobre el conflicte polític. Però ha matisat que ara es tracta de culminar aquests avenços, per poder normalitzar definitivament les relacions entre els dos governs i tornar a convocar la taula de diàleg, cosa que en principi no passaria fins a la tardor. La previsió, segons ha anunciat Vilagrà, és que se celebrin dues reunions de la taula de diàleg abans de final d'any. Fins ara només s'han fet dues trobades de l'organisme, la trobada fundacional del 26 de febrer del 2020, i la del 15 de setembre de l'any passat, l'última reunió formal entre Aragonès i Sánchez.

Vilagrà: "Les relacions no estan normalitzades de manera definitiva"

Per a Vilagrà, el document acordat és "imprescindible", perquè estableix "garanties" sobre el procés de negociació. "Després de la crisi del Catalangate, el Govern espanyol sabia que sense garanties no podíem continuar negociant i avui hem fet un primer pas per tenir aquestes garanties", ha assegurat la consellera. En qualsevol cas, per a la Generalitat calen "més condicions" per abordar un diàleg que permeti tornar a buscar vies de solució al conflicte, i això passa per "paralitzar la judicialització [de la política], reconstruir confiança i disposar d'un acord metodològic de garanties".

Vilagrà: "Si tenim damunt la taula la possibilitat que hi hagi inhabilitacions, ens espiïn o hi hagi gent que pugui anar a la presó, les relacions no poden estar normalitzades"

Mentre que per a l'últim punt s'ha acordat un document aquest mateix divendres, els dos primers han de ser qüestions clau a la reunió entre presidents. En aquest sentit, Vilagrà ha subratllat que "si tenim damunt la taula la possibilitat que hi hagi inhabilitacions, ens espiïn o hi hagi gent que pugui anar a la presó, les relacions no poden estar normalitzades de manera definitiva", per afegir que "volem garanties que no torni a passar".



La consellera confia que es produeixin avenços "rellevants" durant el que queda de juliol i destaca que en el document acordat "es parla de la necessitat de mantenir la privadesa, de no conculcar els drets fonamentals i de preservar la llibertat política. Aquesta és la filosofia d'aquest acord perquè no es torni a produir" un escàndol com l'espionatge amb Pegasus.

El ministre Bolaños, que ha estat el primer a comparèixer davant els mitjans, ha definit el to de la reunió amb Vilagrà com a "constructiu" i ha assegurat que ha permès "arribar a acords" que han de possibilitar reconstruir la "confiança" entre els governs i "evitar la judicialització, que cronifica el conflicte". A diferència de la consellera, el ministre sí que considera que després d'avui les relacions entre els dos goberns ja estan plenament normalitzades i, per tant, a partir d'ara "s'impulsa definitivament el diàleg" per resoldre el conflicte.

Segons Bolaños, la distensió dels darrers anys ha permès evitar que conflictes competencials entre els dos executius hagin acabat als tribunals i s'hagin pogut solucionar via diàleg, a més de recordar la concessió dels indults als dirigents independentistes empresonats pel Procés i assegurar que la inversió estatal a Catalunya ha crescut al voltant d'un 40% en relació amb la presidència de Rajoy.



Sense voler concretar dates de la taula de diàleg, el ministre sí que ha deixat clar que la seva participació està límitada a membres dels dos governs, cosa en què també ha coincidit Laura Vilagrà, de manera que, per exemple, no en podria prendre part el secretari general de Junts, Jordi Turull, un dels dirigents indultats fa poc més d'un any .