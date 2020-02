Sánchez i Torra encapçalaran la primera reunió de la taula de diàleg, que serà aquest mes

L’esperada reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez ha servit per desencallar l’inici de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol, que se celebrarà aquest mateix febrer i estarà encapçalada pels dos presidents. La trobada, que s’ha allargat durant una hora i mitja al Palau de la Generalitat, ha constatat també l’enorme distància que mantenen les dues parts sobre per on passa la resolució del conflicte polític. Torra li ha traslladat que les solucions passen per anar "a l’arrel" del conflicte, que és de "sobiranies", el que implica abordar la celebració d’un referèndum d’autodeterminació a Catalunya pactat entre els dos governs, mentre que Sánchez ha tornat a rebutjar aquesta possibilitat i s’ha limitat a considerar l’autogovern actual com el que "millor representa la pluralitat de la societat catalana". L’amnistia i la fi de la repressió és l’altra gran qüestió que allunya les dues parts.



La Generalitat ha optat per dotar del màxim rang institucional possible a la cimera, que s’ha desenvolupat amb una plaça Sant Jaume absolutament blindada per agents dels Mossos d’Esquadra. En les intervencions posteriors a la trobada ambdós presidents han insistit en la necessitat d’avançar en el diàleg, si bé les demandes -i les concrecions- són força diferents. En qualsevol dels casos, sí que han coincidit que el to de la reunió ha estat "cordial" i que, en qualsevol cas, el procés per poder resoldre el conflicte serà "llarg i complex", perquè "hi ha ferides profundes que no es tanquen així com així", en paraules de Sánchez.

Sánchez ha assegurat que el balanç de la darrera dècada "és lamtenable. Ningú ha guanyat, tots hem perdut"

El president espanyol ha assegurat que es tracta de "recomençar" i "reprendre el camí de la política, deixant enrere la via de la judicialització". El també líder del PSOE ha considerat que la darrera dècada "ha estat presidida pels desacords, el conflicte institucional i la tensió social. El balanç és lamentable, ningú ha guanyat, tots hem perdut". A partir d’aquí, per a ell es tracta d’avançar en el "retrobament" i això passa per una política que impliqui "buscar l’acord i no la divisió".

Format de la taula per concretar

La via per intentar trobar vies de resolució al conflicte serà la taula de negociació entre governs pactada entre ERC i el PSOE per garantir la recent investidura de Sánchez. El president espanyol ha confirmat que ell encapçalarà la primera reunió, sense concretar gaire més, mentre que Torra ha declarat que entén que els dos presidents han d’encapçalar totes les trobades que s’hi facin. La reunió constitutiva de la taula es farà durant aquest mes, en una data encara per concretar. De fet, el president català ha explicat que seran els dos equips tècnics els que hauran d’establir "el contingut el format i el calendari" de l’encontre.

Torra ha insistit que el consens independentista passa per portar la reclamació del referèndum i l'amnistia a la taula de diàleg

El punt de partida amb què hi arribaran estarà molt allunyat. Torra ha recordat, un cop més, que el "consens independentista" és que serveixi per abordar-hi dues qüestions: "l’exercici del dret a l’autodeterminació, concretat en un referèndum vàlidament acordat entre governs i amb reconeixement internacional, i la fi de la repressió", que es materialitzaria en una amnistia. Sánchez ha deixat clar que no contempla el referèndum i, segons ha dit Torra, "no ha respost" sobre la fi de la repressió.



El cap del Govern català no ha amagat l’escepticisme amb què afronta una taula que, al capdavall, no ha negociat el seu partit. D’entrada, ha lamentat no conèixer "quina és la proposta del Govern espanyol" per resoldre en conflicte, en contrast amb la "claredat" de la del català -el referèndum- i ha insistit en què "no estem aquí per generar falses promeses i expectatives, volem solucions". Per això ha qüestionat que realment estiguem en un moment de "canvi de cicle" polític. Amb tot, ha subratllat que "tant de bo no hagués costat tant que el sit and talk hagués estat possible".

Pel que fa a Sánchez ha comentat que les propostes catalanes demostren "que estem en un diàleg que serà llarg, complex, però és un camí que hem de fer pas a pas". No ha amagat que les posicions són "diferents i dispars", per afegir que "els que tenim conviccions fermes no tenim por a parlar de res".

"L’agenda per al retrobament" de Sánchez

Durant la reunió, el president estatal ha entregat al seu homòleg català un document anomenat "agenda per al retrobament", amb sis eixos i 44 propostes que pretenia donar resposta a demandes que els tres darrers presidents catalans -Artur Mas, Carles Puigdemont i el mateix Torra- han traslladat a Madrid els darrers anys. El document està format per sis eixos: diàleg polític i regeneració institucional -on s’ha incorporat que durant el febrer arrencarà la mesa de diàleg entre governs-, finançament autonòmic, millora de la cooperació, polítiques socials i suport als serveis públics, impuls a les infraestructures -amb els problemes crònics de Rodalies a l’horitzó-, i suport davant les catàstrofes naturals com el temporal Glòria.



Torra ha manifestat que durant la reunió "no hem tingut temps ni de debatre els títols del document" i tot i reconèixer que s’hauran d’abordar properament les qüestions que hi planteja, la prioritat ha de ser allò que fa referència al conflicte polític. Sánchez, de la seva part, ha comentat que confia que es puguin abordar a la comissió bilateral Estat – Generalitat, que espera que també es reuneixi aquest mateix mes.



Pel que fa a la concreció del document, a nivell de finançament, per exemple, exposa que la reforma del sistema de finançament autonòmic vol assegurar la "justa distribució dels recursos públics i la capacitat de les Comunitats Autònomes per proveir els serveis i prestacions socials que són de la seva competència". A més a més, la Moncloa obre la porta a rebaixar els objectius de dèficit dels governs autonòmics, que en principi s’han de situar en el dèficit zero: "el Govern [espanyol] presentarà al Consell de Política Fiscal i Financera un camí més transitable, que permetrà reduir el dèficit i el deute però que no afecti la creació d’ocupació ni el creixement econòmic". Finalment, també assegura que garantirà els "compromisos d’inversió" i que el projecte de pressupostos estatals d’enguany "complirà amb les disposicions contingudes a l’Estatut sobre la inversió" de l’Estat a Catalunya.

La plaça Sant Jaume, blindada

Presidència de la Generalitat ha donat a la cimera el màxim rang institucional i Sánchez ha estat rebut per Torra a una plaça Sant Jaume buida i absolutament blindada pels Mossos d’Esquadra. Només des dels carrers adjacents s’escoltaven crits de "llibertats presos polítics!" o "independència!" provinents d’algunes persones concentrades. Després que el també líder del PSOE baixés del cotxe, els dos presidents s’han saludat i han entrat al Palau de la Generalitat, on han passat revista a l’Escamot de Gala de la Guàrdia Honor de la policia catalana.

Sánchez, per tant, ha passat per sota del balcó amb la pancarta "Llibertat d’expressió i opinió", que va substituir la que reclamava "llibertat presos polítics".



Uns metres més endavant, s’han aturat per contemplar l’escultura El Desconsol, de Josep Llimona, ubicada al pati dels carruatges de l’edifici. Posteriorment, ja han pujat al primer pis, per fer-se la fotografia protocol·lària a la Sala Gòtic i accedir, finalment, a la Sala dels Diputats, on ha transcorregut la conversa. A dins, Torra li ha regalat dos llibres: Inventing human rights, de Lynn Hunt, que tracta de la història dels drets humans, i Llibertat i sentit, de Lluís Solà, que reflexiona al voltant del concepte de llibertat.