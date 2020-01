El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns en una entrevista a TVE que proposarà al president de la Generalitat, Quim Torra, reunir-se la primera setmana de febrer a Barcelona per a abordar el conflicte de Catalunya. Fonts de Govern asseguren que estan treballant perquè la reunió es dugui a terme el 6 o el 7 de febrer.



Sánchez ha indicat que creu lògic celebrar aquesta reunió abans que es posi en marxa la taula entre Governs pactada amb ERC, malgrat que el compromís era posar-la en funcionament al cap de quinze dies de la formació de l'Executiu espanyol.



El president del Govern espanyol ha tret importància a l'endarreriment en la formació de la taula de Governs i ho ha justificat dient que aquesta taula de diàleg és amb l'Executiu català format també per Junts per Catalunya, tot i que l'acord no es va fer amb aquest partit que, a més, va votar en contra de la seva investidura.

Sánchez ha mostrat la seva disposició a afrontar el conflicte de Catalunya des del diàleg i amb clara voluntat d'enteniment, "i retornar a la política un conflicte que és polític", va dir.



No obstant això, el president del Govern espanyol ha indicat que l'independentisme també ha de fer autocrítica i abandonar, de manera definitiva, la via unilateral, "perquè hi ha més coses que ens uneixen que les que no separen", va recalcar.



Sánchez ha tornat a insistir en la seva voluntat d'obrir espais de diàleg i de consens, i ha demanat que tots facin una passa al capdavant, "jo ho intentaré", ha confessat.



Pressupostos

D'altra banda, Sánchez també ha insistit durant l'entrevista en la necessitat que hi hagi uns nous Pressupostos abans que finalitzi l'estiu, i s'ha mostrat convençut que tiraran endavant, pel que buscarà el suport de totes les formacions polítiques del Congrés.



El president, a més, ha anunciat que promourà el que va denominar com a "justícia fiscal" amb l'objectiu que "paguin més els que més tenen", ha dit.



Així mateix, ha dit que també una de les seves prioritats serà impulsar un acord en el marc del Pacte de Toledo, pel qual ha fet una crida al Partit Popular de "remar en la mateixa direcció" en els grans temes d'Estat.



En aquest aspecte, el dirigent socialista també ha censurat l'actitud del Partit Popular de bloquejar la renovació de les institucions i ha demanat als populars un canvi d'actitud.