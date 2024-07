Sánchez limita a la transparència de l'administració i els mitjans el seu paquet de mesures de regeneració democràtica 

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres al Congrés el paquet de mesures de "Regeneració democràtica" que plantejarà a la resta de grups i que inclouen, entre altres, una limitació del finançament públic dels mitjans que passarà per la publicació del nom dels accionistes i les xifres d'audiència, a més de mecanismes de "defensa del pluralisme" per evitar la concentració de mitjans.

"La democràcia té el dret i l'obligació de defensar-se de les mentides, la desinformació, i les ingerències"

També una reforma de la 'llei mordassa' en delictes d'expressió (de la que no ha donat detalls) i una modificació de la llei electoral perquè les cases d'enquestes estiguin obligades a publicar les dades i metodologia. "La democràcia té el dret i l'obligació de defensar-se de les mentides, la desinformació, i les ingerències", ha dit.

El president espanyol ha presentat els eixos del seu 'Pla d'Acció per la Democràcia' al Congrés dels Diputats en un discurs on ha advertit que la democràcia té "nous enemics" que són "més subtils", que "qüestionen els resultats electorals", i que "intoxiquen el debat públic" mitjançant "boles" per "minar la convivència" i "polaritzar" amb tècniques de "desinformació".



Ha recordat que la Constitució ja parla de la necessitat que els ciutadans rebin informació "verídica" a través dels mitjans. "La llibertat dels mitjans és un pilar de la democràcia, i hem de garantir una premsa lliure, independent i plural i defensar la tasca dels periodistes", ha dit, perquè "els vells enemics amb noves eines com la intel·ligència artificial i els pseudomitjans digitals".

"El 86% té dificultats per diferenciar notícies autèntiques i falses"

"el 90% dels espanyols es veu exposat a notícies falses de manera recurrent, i al 86% dels espanyols els costa diferenciar notícies autèntiques i falses"

En aquest sentit ha destacat que segons els estudis "el 90% dels espanyols es veu exposat a notícies falses de manera recurrent, i al 86% dels espanyols els costa diferenciar notícies autèntiques i falses".



"Cada any es produeixen a l'Estat milers de boles que es propaguen un 70% més ràpid que les notícies autèntiques", ha recordat, i així les 'fake news' han aconseguit que "el 18% dels espanyols consideri que l'economia està en crisi, i un 36% temi que li ocupin la casa quan les ocupacions són el 0,06%".

"Cap d'aquestes percepcions és casual", ha afirmat, sinó que "hi ha algú que fabrica 'fake news' per erosionar la confiança dels ciutadans en les seves institucions".

'Fake news' i ultradreta

Segons el president del Govern espanyol, "les dades indiquen que el consum reiterat d'aquestes notícies falses està lligat al vot de la ultradreta" i que "hi ha un vincle provat entre la circulació de boles i l'augment de delictes d'odi", així com que "hi ha una relació entre campanyes de desinformació i la ingerència de potències estrangeres".



"Els enemics de la democràcia estan utilitzant les 'fake news' per enverinar la convivència, polaritzar les societats i destruir els grans consensos sobre els quals es construeixen les societats democràtiques".

Per això, segons Sánchez, calen mesures per "protegir el pluralisme dels mitjans amb la lluita contra la desinformació la ingerència estrangera i els discursos d'odi".

Nova llei d'"administració oberta"

En aquest sentit ha anunciat que el seu govern proposarà noves mesures de transparència i participació ciutadana amb una "estratègia nacional de govern obert". Sánchez presentarà als grups una nova llei "d'administració pública oberta" que segons ha afirmat "ampliarà la qualitat i quantitat de la informació governamental". "Volem fer del govern obert un pilar de la gestió pública".



El segon eix del pla d'acció per la democràcia, ha afirmat, se centrarà a enfortir la transparència, pluralitat i responsabilitat dels mitjans. "Sense mitjans lliures i de qualitat no hi ha democràcia".

Es tracta, ha dit, d'aplicar el reglament europeu de llibertat de mitjans de comunicació que busca establir mecanismes per combatre ingerències polítiques, protegir els periodistes i les fonts i garantir la llibertat i pluralisme dels mitjans.

Limitació de subvencions públiques als mitjans

Per això, Sánchez ha anunciat que establirà nous estàndards de transparència, l'assignació de publicitat institucional i el mesuratge d'audiències dels mitjans de comunicació privats, que, a més, hauran de fer públic l'import que reben per part de les administracions públiques.



La proposta del president del Govern espanyol passa per aprovar una modificació de la Llei de Publicitat Institucional per "limitar el finançament de les administracions perquè no hi hagi mitjans que tinguin més finançadors públics que lectors, i assegurar que no hi hagi partits polítics que comprin línies editorials amb els diners de tots els contribuents".

Mesures per la "independència" dels mitjans

El paquet de mesures també inclou mecanismes encaminats a "protegir la independència editorial i els drets dels professionals" i evitar que es vegin pressionats per les administracions públiques, i un nou control de "defensa del pluralisme i la competència per evitar la concentració de mitjans en poques mans".



A més, ha apuntat a una reforma per "assegurar els drets dels mitjans de comunicació davant les grans plataformes digitals".

Vigilància de la CNMC i 100 milions per digitalització

Tot plegat, segons Sánchez, ha d'anar acompanyat d'una "ampliació" de les funcions i les capacitats de control de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), i d'un paquet d'ajudes de 100 milions d'euros de fons europeus per a la digitalització dels mitjans de comunicació per "crear bases de dades, desenvolupar eines i reforçar la seva ciberseguretat".



També un reforçament dels drets a l'honor i rectificació de la ciutadania, "perquè els ciutadans s'han de poder defensar si hi ha calúmnies i acusacions infundades".

Reforma de la llei mordassa

"No és intenció del Govern repartir carnets de fiabilitat entre mitjans"

Malgrat que la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, va anunciar aquest dijous un acord per a la "derogació" de la 'llei mordassa', Sánchez ha passat de puntetes sobre aquesta qüestió. El president espanyol només ha citat que proposarà una "nova reforma de la 'llei mordassa' pel que fa a la llibertat d'expressió" i "en coherència amb la Constitució espanyola".



Sánchez ha provat de curar-se en salut de les crítiques de l'oposició i ha afirmat que el paquet de mesures "prova de garantir el dret a la informació verídica". "No és intenció del Govern repartir carnets de fiabilitat entre mitjans".

Obligació de publicar les dades de les enquestes

L'últim eix del pla de regeneració que ha plantejat el president espanyol passa per impulsar la "transparència" del poder legislatiu i el sistema electoral. "Ha arribat l'hora de reformar els reglaments del Congrés i del Senat per endurir les sancions als diputats i senadors que no presentin la seva declaració de béns i activitats, o que ho fan amb informació falsa o incompleta", ha dit.

"La democràcia té el dret i l'obligació de defensar-se de les mentides, la desinformació, boles i ingerències dels que la volen desmantellar enfangant el debat públic o comprant l'opinió de tabloides digitals a base de talonari"

Una primera mesura que ha d'anar acompanyada, segons Sánchez, d'una reforma de la Llei electoral que estableixi l'obligatorietat de celebrar debats durant la campanya electoral, i perquè totes les enquestes publicades incorporin la publicació de les dades i la metodologia.



"La democràcia té el dret i l'obligació de defensar-se de les mentides, la desinformació, boles i ingerències dels que la volen desmantellar enfangant el debat públic o comprant l'opinió de tabloides digitals a base de talonari", ha conclòs.