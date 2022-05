El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimecres que té una ferma voluntat de "restablir tan aviat com es pugui" les relacions amb les institucions catalanes, i per aquest motiu està disposat a reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, o a celebrar una nova reunió de la taula de diàleg "quan ho consideri també la part catalana". El Govern ha demanat en reiterades ocasions una reunió Sánchez-Aragonès per parlar del cas Pegasus i ho exigeix com a condició per desbloquejar les relacions institucionals.

Sánchez critica al PP la seva política de confrontació i ho contraposa a la seva tasca de govern

D'altra banda, Aragonès ha respost que considera "extremadament urgent" la reunió amb Sánchez però ha avisat que "no es tracta de fer una foto entre dos presidents". En una entrevista a Ser Catalunya, el cap de l'executiu català ha reclamat que es desclassifiquin els documents sobre "l'espionatge polític", saber qui va donar l'ordre i que s'assumeixin responsabilitats, si fa falta, penals.



Després de les declaracions de Sánchez, Aragonès li ha replicat que està bé que ho digui, però l'ha instat a fer-ho. I ha denunciat que pensar que no passa res és tractar les institucions de Catalunya com a institucions "d'un país sotmès".



Durant la sessió de control al Congrés, en resposta a preguntes del PP, PNB i Bildu sobre el cas d'espionatge, Sánchez també s'ha vantat de la seva tasca de govern. Ha dit que contràriament al que passava durant el govern del PP, amb ell a la Moncloa el 70% dels catalans consideren que la independència no ha de ser una prioritat. "La diferència en matèria de política territorial és que vostès enviaven piolins a Catalunya, i amb nosaltres la selecció espanyola de futbol pot jugar a Catalunya sense cap mena de problema".



Ha obert la número dos del PP, Cuca Gamarra, que li ha retret que pactés la investidura amb ERC i Bildu malgrat que ja tenia coneixement que els seus líders estaven essent espiats pel CNI amb aval judicial i, tot i això, va voler tancar un "pacte diabòlic" amb l'independentisme.



Sánchez ha volgut contraposar l'actitud del govern de Rajoy amb l'independentisme amb la que ha tingut el seu govern. "A vostès els aprovaven declaracions d'independència i amb nosaltres, segons els últims estudis demoscòpics, el 70% de la població catalana no considera la independència com una prioritat". "La recepta és la concòrdia davant la discòrdia que vostès sempre sembren amb Catalunya, ja sigui des del govern o a l'oposició", ha dit.

Ús de Pegasus per part de la policia

El portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha pres la paraula per fer una advertència al president espanyol i demanar-li que "s'asseguri" que el Ministeri de l'Interior i les seves policies no disposen del sistema Pegasus. Sánchez ha afirmat que no, perquè el Ministeri de l'Interior fa setmanes "que va clarificar" que no tenia aquest programa, però Esteban li ha dit que "pren nota" de la resposta, "i ja veurem d'aquí a uns mesos què passa".