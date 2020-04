Sánchez prepara una nova pròrroga de l'estat d'alarma fins al 10 de maig flexibilitzant el confinament

Tal com va anunciar a la seva última compareixença al Congrés, el president del Govern espanyol prepara una nova pròrroga de l'estat d'alarma d'uns altres 15 dies -fins al 10 de maig-, encara que serà diferent de les dues aprovades fins ara, ja que l'Executiu està buscant fórmules per flexibilitzar el confinament de la població, que es prolonga ja des del 14 de març.



Segons fonts del Govern estatal, no hi ha res decidit encara i la decisió final es prendrà després d'escoltar al Comitè Científic que, habitualment, es reuneix cada dissabte amb el president del Govern espanyol.



No obstant això, admeten que estan estudiant diferents mesures per suavitzar el règim de confinament que ha imperat fins ara, i que limita les sortides del domicili a les persones que han d'anar a treballar, i a les compres d'alimentació o en farmàcies.

Estudien permetre sortides d'aproximadament una hora amb nens, sempre als voltants del domicili i respectant les normes de distanciament

Com ja va anunciar el mateix ministre de Sanitat, Salvador Illa, fa dies que contempla diferents fórmules per permetre sortir amb menors al carrer, encara que no està concretat en quines condicions.



Una de les possibilitats que s'apunta és que sigui durant un curt espai de temps -al voltant d'una hora- i en la rodalia del domicili. I, a més, sempre respectant-se les normes de distanciament social.



Altres països com França o Alemanya han adoptat mesures en aquest sentit, i Sanitat ha demanat a l'Associació Espanyola de Pediatria que elabori un informe sobre les variables i condicionants a tenir en compte. De fet, no és descartable que es pugui posar en marxa aquest mesura abans, fins i tot, del 26 d'abril.



També Illa es va referir a la possibilitat de permetre fer esport de manera individual, la qual cosa també estarà condicionat per uns horaris, per la proximitat domiciliària i per evitar el contacte el més possible.



A més, no es descarten altres mesures com l'obertura d'alguns petits negocis emulant la mesura presa a Itàlia -s'ha permès obrir llibreries i botigues de roba per a nens i nenes- sempre sota estrictes condicions de seguretat.



Com en les anteriors ocasions, a més, l'Executiu necessitarà l'autorització de la Cambra Baixa, per la qual cosa haurà de comparèixer en el Congrés a aquest efecte en el ple del pròxim 22 d'abril, que ja ha estat convocat.



De hecho, la posibilidad de que sea Canarias la primera comunidad que inicie la desescalada se está valorando seriamente, según fuentes consultadas.



Paralelamente, bajo el mando de la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, se está constituyendo un grupo de trabajo para dar respuestas de cara al futuro sobre las medidas de desescalada.



Fins avui s'han mantingut les condicions de confinament des del 14 de març, exceptuant la caducitat del permís retribuït recuperable, que va permetre a part dels treballadors no acudir als seus centres de treball durant la Setmana Santa, i en la setmana immediatament anterior.

Distinció entre comunitats

Un altre tema que està damunt de la taula és si aplicar aquestes mesures per comunitats autònomes, depenent del grau de contagis que s'hagi registrat en cadascuna. De fet, hi ha dirigents socialistes com el president d'Astúries, Adrián Barbón, que ja han plantejat aquesta possibilitat amb condicions; o el president canari, Ángel Víctor Torres, qui va defensar obertament que l'arxipèlag serveixi com a laboratori per a la desescalada, a causa de la baixa incidència del coronavirus respecte a la resta d'Espanya.

El grup de treball que presideix la ministra Ribera, per preparar la desescalada, encara no s'ha reunit

De fet, la possibilitat que sigui Canàries la primera comunitat que iniciï la desescalada s'està valorant seriosament, segons fonts consultades.



Paral·lelament, sota el comandament de la vicepresidenta quarta, Teresa Ribera, s'està constituint un grup de treball per donar respostes de cara al futur sobre les mesures de desescalada.



L'objectiu d'aquest grup, que encara no s'ha reunit oficialment, és preparar la volta a la normalitat a curt, mitjà i a llarg termini, i dissenyar un calendari de desescalada. Estarà integrat per representants de les comunitats autònomes i partits polítics, a més de científics, metges i epidemiòlegs.



Una primera decisió seria una nova flexibilització del confinament a partir del 10 de maig, però també es treballa en mesures de cara a l'estiu i sobre quan podrà ser el moment de posar final al confinament de tota la població.



Tot això, no obstant això, haurà de ser coordinat amb la Unió Europea i, sobretot, estarà condicionat per les dades que es vagin coneixent de la pandèmia, perquè seran aquestes dades els que dictin les mesures que finalment es prendran.