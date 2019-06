Sánchez proposa una "gran agenda de canvi" i reivindica el paper d'Espanya a Europa

L'endemà que Pablo Iglesias llencés a un guant a Pedro Sánchez presentant les principals propostes del programa de coalició d'Unides Podemos, el president espanyol ha clausurat les XXXV jornades del Cercle d'Economia amb un to presidencial i un discurs de grans projectes de futur i una reivindicació d'Espanya. "El marc del debat al·ludeix a un món en desordre, economies en transició... els proposo fer un canvi en positiu", ha començat Sánchez seva intervenció a Sitges. Davant d'un context d'inestabilitat, "solem parlar de la necessitat d'adaptar-se", però ell ha afirmat que ha arribat "l'hora de deixar d'adaptar-se a aquest món per construir-lo."



Un món no com "el que presenten algunes pel·lícules, sinó el món que ens agradaria viure", on "no hi hagi emissions de CO2, la desigualtat no tingui nivells obscens" i hi hagi, en definitiva, un desenvolupament sostenible. I en aquest afany ha cridat a participar els empresaris i assumir tots "un compromís" no "amb un partit, sinó amb una causa: l'avenç social." Una qüestió que també afecta les generacions futures. Com a exemple, ha citat l'activista Greta Thunberg i el seu llibre, Canviem el món. "Sens dubte, és el temps de transformar", ha reblat en referir-se no a "mons llunyans", sinó a altres "propers."

Reivindicar Espanya



Entre aquests mons, ha reivindicat Espanya "com un dels millors països del món", una "democràcia consolidada" que aquests últims quaranta anys -"un sospir en termes històrics"- ha avançat en matèria "drets socials" i es troba, entre altres, "a l'avantguarda en turisme". Un país, ha dit, que "crida contra l'homofòbia i omple les places cada 8 de març". "Espanya, en definitiva, és un gran país", ha reiterat. Segons ell, l'Estat també "ha sabut descentralitzar, compartir sobirania", tant "cap a les comunitats autonòmiques i els municipis" com "cap a la Unió Europea." "Evidentment, tenim tasques pendents", ha reconegut el polític socialista, que ha reafirmat el seu "compromís amb el corredor mediterrani." "Units en la nostra diversitat som més forts", ha assegurat.



Amb tot, ha posat sobretot la vista al futur, per al qual ha expressat que "hem de conjugar verbs com avançar." "Tenim l'obligació d'aprofitar totes les oportunitats del nostre país, que són inacabables", ha proposat. En aquesta tasca, el president en funcions del Govern d'Espanya creu que "no podem ni volem fer-ho sols, ni aïllats."



Els bons resultats electorals acompanyen i reforcen Sánchez i es nota. També ha defensat el projecte europeu i ha cridat a aprofundir el procés d'integració. "Hem de marcar el pas, no hem d'imitar als EUA ni a la Xina, sinó mostrar les nostres pròpies senyals d'identitat: la democràcia i l'estat de benestar, el lideratge en la lluita contra el canvi climàtic, la defensa d'un món multilateral que està sent posat en qüestió per les diverses potències", ha comentat en esmentar la recent pujada d'aranzels a Mèxic per part dels EUA. Per a Sánchez, cal evitar un "retorn al replegament nacionalista i al proteccionisme" i apostar per una "gestió ordenada dels fluxos migratoris."

"En aquest nou cicle polític Espanya està en disposició de donar un pas endavant", ha asseverat. "No serem actors passius, estarem a l'avantguarda" i "després de les eleccions europees és evident que tenim aquest compromís, tenim aquesta capacitat per liderar."

La seva agenda social i ecològica



"El 26 de maig Espanya va acabar un dels seus cicles electorals més intensos de la seva història", ha observat Pedro Sánchez, per a qui els votants van enviar "un missatge clar" a les urnes: en el sentit que "Espanya ha d'avançar i aquest avenç ha de ser amb justícia social." Per a això, ha cridat a" fer esforços"i "convocar tots els agents polítics" per "impulsar una gran agenda del canvi". Amb tres objectius: "Una economia competitiva i sostenible, unes institucions lliures i transparents, i una societat més justa."



Amb l'emblema dels objectius per a un desenvolupament sostenible de l'ONU a la solapa que sembla a hores d'ara haver fet seu, Sánchez ha parlat d'"impulsar la transició ecològica", de "crear ocupació i avançar cap a un mercat laboral just i eficient", de "protegir l'estat del benestar" i "eradicar la corrupció i no gastar més, sinó gastar millor", però també de " disciplina fiscal"i "cohesió territorial". "Es tracta de mirar de cara al futur, d'aprofitar aquests desafiaments", que, al seu parer, "han de ser concebuts no com un problema, sinó com una enorme oportunitat." "Si la OCDE ha advertit que més del 21% dels llocs de treball a Espanya estan amenaçats per l'automatització, siguem capaços d'utilitzar aquesta xifra per guanyar competitivitat", ha plantejat. Sánchez també ha demanat "impulsar d'una vegada per totes la formació professional dual."



Una altra de les mesures plantejades per Pedro Sánchez ha estat "abordar l'estatut dels treballadors del segle XXI", i ha recordat com "aquesta mateixa setmana ha mort un treballador a Barcelona per ocupació precària." "És a aquestes condicions laborals a les que hem de donar resposta", ha precisat, però també, ha afegit, a la qüestió d'"els drets intel·lectuals", a "la racionalització de l'horari laboral" o "anar augmentant la dimensió de les petites empreses del nostre país."

"En termes semblants podem apel·lar a la transició ecològica de la nostra economia", ha prosseguit Sánchez, recordant que en països com Espanya "la desertització avança imparable." Per tot això, ha recapitulat, és "imprescindible la complicitat d'un sector empresarial dinàmic com el que vostès representen." Sánchez ha elogiat "el compromís dels emprenedors que han sabut crear mercat, els que generen riquesa i projecten una bona imatge del nostre país", encara que també els ha animat "a la participació" apartant els dubtes que puguin albergar, assegurant que "no és moment de vacil·lar entre reformes de calat o pegats d'emergència."

"Tot a jugar" a Europa



En el tram final del seu discurs, Sánchez ha ampliat de nou el marc per a tornar a la Unió Europea per reafirmar "una vocació europeista" i defensar el paper del PSOE, després dels bons resultats obtinguts el passat 26 de maig, en la pròxima legislatura del Parlament Europeu. En aquest àmbit ha posat l'accent en les quatre "prioritats marcades per la Comissió Europea": "La protecció dels ciutadans i les seves llibertats, el desenvolupament d'una base econòmica europea, la construcció d'un futur més verd, més just i fins i tot la promoció dels valors europeus al món." I ha citat un cas concret, Àfrica, a la qual "hem de veure com un continent d'oportunitats on hem de destinar recursos". "Europa ha d'estar més present del que ho ha estat fins ara", ha afegit.



"Sóc conscient de l'existència d'amenaces", ha dit el president en funcions de l'executiu per advertir que "un món interdependent no podem repetir els errors del passat." Sánchez s'ha sumat als crítics amb les últimes decisions de l'administració nord-americana i ha carregat contra les "guerres aranzelàries", en què "hi ha damnificats i víctimes", i entre aquestes últimes no es troben "els dirigents, sinó les persones més vulnerables, amb menys recursos." Si la UE vol sobreviure en aquest entorn ha de arribar a "grans consensos" per "culminar la unió econòmica monetària" o avançar en "la transició ecològica", "l'ordenament dels fluxos migratoris" o "l'Europa social". Segons el polític socialista, en aquest escenari, "Espanya ho té tot a jugar", no només per la seva "presència específica dins de la Comissió" -es rumoreja que el candidat socialista a les europees, Josep Borrell, ocuparà una de les vicepresidències de la Comissió Europea-, sinó per "la influència que puguem tenir en el conjunt de la UE."

Segons l'opinió de Sánchez, en aquest nou ordre mundial, en "el nostre camí no hi pot haver marxa enrere ni seguir tancats en una rotonda", sinó que s'han "afrontar els problemes del segle XXI amb respostes de futur." Les paraules clau són "progrés , desenvolupament, convivència, neteja."



Aplaudiments. Tothom sembla haver quedat satisfet. Alguns periodistes es queixen i protesten: Sánchez ha evitat parlar de Catalunya. El guant d'Iglesias ha quedat oblidat en un racó. El president en funcions del Govern s'ha presentat a Sitges com el futur president del Govern: confiat, amb un estil pulcre, amb maneres suaus de tecnòcrata. A risc d'equivocar-se, sembla que hi ha sanchismo per a estona.