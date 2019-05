Sánchez proposa Meritxell Batet per presidir el Congrés i Manuel Cruz per al Senat

El president del Govern espanyola en funcions, Pedro Sánchez, ha apostat per dos catalans per presidir les Corts espanyoles, i aquest divendres a l'Executiva Federal del seu partit proposarà el nom de la ministra d'Administracions Públiques, Meritxell Batet, com a presidenta del Congrés per a la propera legislatura; i el del senador Manuel Cruz, per a la cambra alta. El nom de Cruz es posa damunt la taula després de la negativa dels partits independentistes a votar a favor del nomenat del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, com a senador per designació autonòmica.



Sánchez, de nou, torna a confiar en Batet per a un lloc de la màxima importància en aquesta legislatura, que l'obligarà a deixar la cartera d'Administracions Públiques, el que provocarà la primera minicrisi de Govern en aquest etapa. El més probable és que les seves funcions siguin assumides en un altre Ministeri actual de manera provisional, i no hi hagi nous nomenaments fins que hi hagi nou Govern.



Batet va estar des del primer moment en l'Executiva Federal del PSOE quan Pedro Sánchez va arribar a la Secretaria General del partit, i va ser, a més, la "número dos" a la llista que va encapçalar el 2015 l'actual president del Govern estatal. Ja el 2016 i en aquestes últimes eleccions, va encapçalar la llista del PSC per Barcelona. Acumula una àmplia trajectòria al Congrés, on és diputada des del 2004.



Manuel Cruz va ser el senador del PSC més votat per Barcelona en les últimes eleccions del 28 d'abril, amb més de 730.000 vots. No va ser, però, el senador amb més vots de la província, ja que el va superar Raül Romeva (ERC), amb 200.000 sufragis més. És catedràtic de Filosofia Contemporània i va ser diputat i portaveu del PSOE a Universitats la passada legislatura. Durant tres anys, Cruz també va presidir Federalistes d'Esquerres.



Fonts de la direcció federal no volen parlar que aquesta proposta sigui un nomenament provisional, però asseguren que no renuncien al fet que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, sigui senador si, finalment, el Tribunal Constitucional li dona raó al recurs que ha presentat el PSC.