Sánchez prorroga l'estat d'alarma fins el 10 de maig però els menors podran sortir al carrer

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte una nova pròrroga de l'estat d'alarma per 15 dies més, que finalitzarà el proper 10 de maig, però amb un confinament més flexible que en anteriors ocasions, ja que es permetrà sortir amb menors al carrer.



La mesura pels menors es començarà a aplicar a partir del 27 d'abril i Sánchez ha indicat que en els propers dies es definirà en quines condicions podran sortir els infants al carrer, amb les majors mesures de protecció possible. Ha afegit que l'edat dels menors per poder sortir és la que fixa la llei de salut pública, que és de fins a 12 anys i, previsiblement, serà la que s'acordi.

Finalment, el Govern espanyol ha decidit seguir sense permetre fer esport al carrer, una mesura que s'ha estat estudiant, però que segons els experts segueix comportant riscos. També s'ha rebutjat permetre l'inici d'algunes activitats econòmiques, que possiblement es permetrà quan finalitzi aquest nou estat d'alarma.



El president del Govern espanyol ha admès que els èxits aconseguits fins ara "són encara febles", i ha afegit que encara han de baixar les infeccions, augmentar els tests i establir mesures preventives en llocs de treball i centres educatius.

Desescalada per territoris

Sánchez també ha anunciat que a partir del maig, una vegada s'acabi aquesta pròrroga, començarà gradualment una desescalada del confinament més general. Tot i això, ha precisat que aquestes desescalades que es planifiquin no seran definitives i si es produeixen retrocessos en el combat contra la pandèmia, es revisaran les mesures adoptades.



A més, ha indicat que la desescalada serà asimètrica per zones, que no han de ser necessàriament comunitats autònomes, ni tan sols províncies. La desescalada no ha de ser homogènia, "perquè la realitats són diferents, i si veiem en un territori que la pandèmia està controlada podrem anar més de pressa", ha dit Sánchez.