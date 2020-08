Sánchez es refugia en la "confidencialitat" per ocultar el que li ha dit el rei sobre el seu pare

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha tornat a refugiar en la "confidencialitat" de les seves converses amb el rei Felip VI per no donar cap pista sobre el parador de l'emèrit, que va fugir d'Espanya fa més d'una setmana i el destí del qual continua sent un misteri. Sánchez ha incidit, també, en què qualsevol informació sobre la Casa Reial l'ha de comunicar la institució o "el propi afectat", en al·lusió a Joan Carles I.



Sánchez ha comparegut davant dels mitjans després de mantenir el tradicional despatx amb el rei Felip VI al Palau de Marivent, a Mallorca. Es tracta de la primera trobada que mantenen des de la marxa de l'emèrit, motiu pel qual havia despertat una gran expectació mediàtica. Tot i així, Sánchez s'ha negat a donar-ne més detalls.

Sánchez ha reiterat la crida a "garantir la necessària estabilitat institucional per a abordar els desafiaments"

El president del Govern espanyol ha parlat en primer lloc del moment "extraordinàriament complex" que travessa el país arran de l'emergència sanitària derivada de la Covid-19, segons informa Danilo Albin. "Com més adversa és la situació, més important és el normal funcionament de les institucions públiques", ha afirmat, al mateix temps que ha reiterat la seva crida a "garantir la necessària estabilitat institucional per a abordar els desafiaments".



Preguntat pels periodistes, Sánchez ha manifestat "màxim respecte al poder judicial" en relació a la imputació de Podemos, aquest dimarts, per presumpta malversació i administració deslleial, i ha evitat posicionar-se respecte a la mateixa.

En relació a l'oposició que ha desencadenat l'acord entre l'Executiu i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) sobre l'ús dels superàvits municipals, Sánchez ha volgut reafirmar la "voluntat de diàleg" amb els consistoris, a qui allarga "la mà estesa" i amb qui, segons ha dit, seguiran negociant.



Felip VI es troba a Mallorca des d'aquest dilluns i en el viatge a les Illes Balears comptarà amb amb la visita de fins a tres ministres del Govern espanyol, tots ells amb carteres ministerials lligades al Partit Socialista. Aquesta presència de membres del Govern en els actes del rei a les Balears es tracta d'un fet tan poc habitual que es pot traduir en una intent de l'Executiu presidit per Pedro Sánchez de recolzar la monarquia després de la fugida del rei emèrit en moments complicats. Cap ministre de Podemos es desplaçarà a Mallorca per a acompanyar el rei.