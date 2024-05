Sánchez reivindica haver afrontat el conflicte català "de cara": "Això és el fruit recollit el passat 12-M"

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reivindicat que la victòria del PSC a les eleccions catalanes de diumenge és la conseqüència d'haver afrontat el conflicte català "de cara" i no "defugir-lo ni cronificar-lo". "Això també és el fruit recollit el passat 12-M", s'ha felicitat en un acte al Palau de Congressos de Barcelona, on hi han assistit 1.500 persones. L'acte era ja de precampanya per a les eleccions europees del 9 de juny, amb la presència de la cap de llista del PSOE, Teresa Ribera, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa.

"No hem mirat cap a un altre costat, hem proposat una solució viable per a Catalunya i el conjunt d'Espanya", ha afegit el president espanyol i secretari general del PSOE. "Quan guanya la convivència, Feijóo i Abascal es queden sense discurs", ha afegit el màxim dirigent socialista espanyol. Sánchez s'ha mostrat convençut que el candidat socialista al 12-M serà un "gran president".

"Van ser dos presidents de dretes que van trencar la convivència a Catalunya i Espanya i serem dos presidents socialistes que farem que Espanya y Catalunya avanci en el progrés econòmic, la convivència i la justícia social durant els pròxims quatre anys", ha assenyalat davant un auditori amb mitja dotzena de ministres del seu govern, incloent les dues vicepresidentes: Teresa Ribera, i la també ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero.

El president del Govern espanyol ha insistit que el resultat de les eleccions del 12 de maig és "convivència, acord i gestió". "És Salvador Illa, és el que necessita Catalunya", ha insistit davant una audiència formada per 1.500 militants i simpatitzants socialistes.



"Teníem raó el que sempre hem defensat que en democràcia, com a la vida, és molt més poderós el perdó que el rancor, la convivència que la confrontació i la unió i no la divisió", ha continuat el president espanyol, que considera "esperpèntic" sentir dir al PP "si ha mort o no ha mort el procés".

Illa: "Catalunya ha obert una nova etapa per unir tots els catalans"

Minuts abans de la intervenció de Sánchez, Illa ha reiterat que la victòria socialista a les eleccions de diumenge passat "Catalunya ha obert una nova etapa per unir tots els catalans". En el seu discurs, interromput en algunes ocasions pels crits d'"Illa president", el candidat a la presidència de la Generalitat ha manifestat que Catalunya "vol seguir compromesa en la defensa de l'Espanya plural i diversa que lidera Pedro Sánchez" i en l'aposta per "la convivència, el diàleg i la col·laboració, deixant enrere la confrontació".

Fer un "quatre en ratlla": l'objectiu dels socialistes

Al seu torn, la vicepresidenta tercera, la ministra per a la Transició Ecològica i candidata del PSOE a les europees, Teresa Ribera, s'ha proposat fer un "quatre en ratlla", és a dir, aconseguir la victòria socialista a les eleccions europees després que el PSOE i el PSC s'hagin fet amb la presidència del Govern espanyol, l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i el passat 12-M. Cal matisar, però, que tant a les generals com a Barcelona no van ser la formació més votada.