Sánchez reubica Iceta i situa l'alcaldessa de Gavà com a ministra de Transports

Canvis a la quota catalana del Consell de Ministres, fruit de la crisi de govern que ha executat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. El líder del PSC, Miquel Iceta, no seguirà al capdavant del ministeri de Política Territorial i Funció Pública, tal com ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN. Només cinc mesos després de ser nomenat, derivat de la sortida de Salvador Illa, Iceta canvia de cartera i Sánchez l'ubica com a ministre de Cultura i Esports, en substitució de Juan Manuel Rodríguez Uribes. Però la presència catalana augmenta amb l'entrada a l'executiu de l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez. Segons ha confirmat l'ACN, substituirà José Luís Ábalos al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Raquel Sánchez és alcaldessa des de 2014 i és membre del Consell Nacional del PSC

Iceta, primer primer secretari del PSC, va ser nomenat en el càrrec de ministre de Política Territorial i Funció Pública a finals de gener, substituint Carolina Darias. Darias havia estat nomenada ministra de Sanitat després de la dimissió de Salvador Illa per presentar-se com a cap de llista a les eleccions catalanes.



D'altra banda, el nomenament de Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà des de 2014, com a ministra de Transports, reforça la presència catalana a l'executiu de Sánchez. L'alcaldessa està afiliada al PSC des de 2003, n'és la secretària general a la seva ciutat des del 2012 i també forma part del Consell Nacional del Partit, a més de ser membre de la poderosa Federació del Baix Llobregat del PSC.



Sánchez anuncia aquest dissabte una remodelació de Govern que no afecta els ministres d'Unides Podemos, però sí que introdueix nombrosos canvis en les carteres ostentades pels socialistes. Entre ells, la fins ara vicepresidenta primera, Carmen Calvo, surt de l'Executiu, Nadia Calviño assumeix la Vicepresidència Primera i Félix Bolaños passa a ser ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.