Sánchez s'obre a modificar futures pròrrogues de l'estat d'alarma després de salvar la votació al Congrés

A última hora de la nit del dimarts, el Govern espanyol es va assegurar que el Congrés dels Diputats aprovarà aquest dimecres la pròrroga de l'estat d'alarma, després d'aconseguir el suport de Ciutadans. D'aquesta forma, la quarta pròrroga, de nou per a un període de 15 dies, fins al 24 de maig, comptarà hores d'ara en el ple d'aquest dimecres amb 177 vots a favor (PSOE, UP, Ciutadans, Més País, Compromís, PRC, Terol Existeix i NC), i 83 en contra (VOX, ERC, JxCat, Bildu, la CUP, Fòrum Astúries i Navarra Suma). El PNB acabaria decantant la balança fins la majoria absoluta amb els seus sis escons pels quals ja ha anunciat el vot afirmatiu, mentre que el diputat del BNG i la diputada de Coalició Canària han optat per l'abstenció.



D'aquesta manera, el PP -que encara no ha revelat el sentit del seu vot- ja no podria tombar la pròrroga encara que els seus 88 diputats se sumessin al "no", ja que només aconseguirien 171 vots en contra.

Hores abans de saber-se el resultat de la votació en el Congrés, el Consell de Ministres havia aprovat la proposta de pròrroga de l'estat d'alarma en les mateixes condicions que en anteriors ocasions, sent el gruix del contingut gairebé idèntic al dels anteriors decrets només que vinculat a la fase de desescalada.

No obstant això, segons fonts consultades, el president del Govern estatal, Pedro Sánchez, encara que tingui el suport ja garantit, està disposat a modificar el contingut de futures pròrrogues del decret d'alarma. Previsiblement es continuaran demanant pròrrogues fins que s'entri en la fase denominada com a "nova normalitat", i per tant tornarà a necessitar el suport de la Cambra Baixa.

El Govern estatal s'obre a desvincular els ERTO i altres mesures socials de la continuïtat de l'estat d'alarma

Una d'aquestes possibles cessions per guanyar-se suports a la cambra implicaria treure del contingut del decret d'estat d'alarma les mesures laborals i socials -els ERTO són la part del lleó-, de tal forma que no estiguin condicionades al fet que l'estat d'alarma estigui en vigor per continuar en marxa.



En aquesta direcció va apuntar precisament el portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, el dimarts. En la roda de premsa posterior a la reunió de la Junta de Portaveus, a última hora de la tarda, Echenique va reconèixer que "es podria modificar" la vinculació d'aquestes mesures socials amb el decret de l'estat d'alarma, si bé va incidir en què aquests canvis legals "no es podrien dur a terme en poques hores".

Tota l'oposició ha interpretat com un xantatge en tota regla els advertiments de diferents membres de l'Executiu estatal relatives al fet que aquestes mesures decaurien de no aprovar-se l'estat d'alarma en el Congrés. En les últimes setmanes, a més, el Govern espanyol havia vist reduir-se el nombre d'aliats per tirar endavant aquestes pròrrogues i els successius reials decrets carregats de mesures socials, i temia projectar una imatge de feblesa en aquest ple.

De moment, la pròrroga compta a 171 vots a favor ja anunciats i 83 en contra, però encara no és clar el vot de PP i PNB

Així, l'Executiu espanyol estaria buscant un altre encaix legal a aquestes mesures, mantenint l'essència d'aquestes prestacions i mecanismes excepcionals, bé durant un període de temps concret, o bé fins que acabi la crisi sanitària.



Els sindicats, segons van confirmar a Público, no veuen greus problemes en aquesta modificació sempre que es mantinguin les mesures socials i laborals, és a dir, que els ERTO continuïn estant vinculats a una causa de força major o que la resta d'ajudes a autònoms i aturats es mantinguin com fins ara.

De fet, amb la vista posada en futures pròrrogues de l'estat d'alarma, el Govern estatal estaria disposat a donar més capacitat d'execució i de decisió a les comunitats autònomes en els aspectes que estan reclamant tant el PNB com el Govern de Catalunya, perquè siguin els propis territoris els qui delimitin les zones i les fases, encara que sempre sota la supervisió del Ministeri de Sanitat.

Una intensa negociació

En les últimes hores, hi ha hagut una intensa negociació de l'Executiu per aconseguir aquests suports. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, fa dos dies manté contactes al màxim nivell amb totes les formacions polítiques per recaptar el seu suport, així com amb els presidents autonòmics del PP.

El PP reclama a Calvo un gest per no votar en contra, la qual cosa faria decaure l'estat d'alarma, i la vicepresidenta li garanteix que n'hi haurà

En aquestes converses, segons les fonts consultades, Calvo ha posat sobre la taula la necessitat de continuar mantenint l'estat d'alarma, però alhora s'ha mostrat disposada a algunes cessions i a assumir algunes reivindicacions dels partits.

De fet, el mateix president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez-Feijóo, va admetre el dimarts una conversa amb la vicepresidenta i que li va demanar més temps per assumir les seves peticions. Menys èxit va tenir Calvo amb ERC, i sí que va haver-hi un acostament amb el PNB per buscar la seva abstenció que encara no està garantida. El PP li va reclamar un gest per no passar-se al "no" i la vicepresidenta li va garantir que n'hi hauria.



Les converses, com va afirmar públicament Echenique el dimarts, s'han mantingut amb la màxima discreció, per evitar que els possibles consensos esclatin i, de fet, no es va anunciar l'acord fins a última hora de la tarda del dimarts.