Sánchez vol abordar un nou finançament i mantindrà els acords amb ERC

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a abordar la reforça del finançament autonòmic, després de les reiterades peticions el Govern català i diversos partits en les passades eleccions al Parlament de Catalunya. Ho ha dit en el marc de la clausura de la reunió anual del Cercle d'Economia, on ha traslladat quatre compromisos "oberts" de cara a l'inici de la legislatura de la política catalana.

En aquest sentit, assegura que mantindrà els pactes adquirits amb Esquerra en el passat mandat, com la condonació del deute i els traspassos. "Tot i la distància amb ERC, vull reconèixer el treball i la cooperació d'Aragonès i d'ERC", ha apuntat. Els altres dos compromisos de l'executiu són que redoblarà la inversió en infraestructures, sense donar xifres, citant exemples com l'impuls del Corredor Mediterrani i l'esforç inversor en Rodalies. I que respectarà la història de Catalunya, la seva història i llengua.

Catalunya ha lanzado un mensaje claro: abrir una nueva etapa de convivencia, acuerdos y buena gestión.



Desde el Gobierno central nos comprometemos a respetar la historia, la lengua y la cultura catalana.



A redoblar la inversión en infraestructuras.



A mantener los compromisos… pic.twitter.com/Ojxm8tFcls — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 24, 2024

Tot i admetre que el debat del finançament és "complex", també considera que és necessari perquè el model no es renova des del 2019. Sánchez ha assegurat que s'abordarà de manera bilateral amb la nova administració catalana i també de manera multilateral en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).

En aquest context, ha fet una crida a no caure en el "greuge territorial". Segons ha argumentat, "tots els territoris estan connectats i milloren la seva capacitat econòmica si la resta de territoris tenen els suficients recursos". I ha reivindicat que l'Estatut de Catalunya "dona moltes palanques per millorar l'autogovern".

Un Govern amb el PSC

Pel que fa a l'escenari que s'obre després de les eleccions catalanes, ha insistit que "tots els camins passen per Illa i tots els camins arriben a Illa", en referència al candidat socialista Salvador Illa, present a la primera fila. Pel president del govern espanyol, "no és possible un Govern sense la participació del PSC". I ha afegit que el pròxim executiu es decidirà a Catalunya "segons les necessitats i demandes de la societat catalana".

Amb els resultats del 12-M a les mans, Sánchez ha considerat que la ciutadania catalana ha dit que "s'implicarà" en el progrés i la construcció de l'Espanya plural. En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que Catalunya "obrirà un nou temps" de la mà d'Illa per superar "l'estancament polític". "Estic convençut que trobarà el millor camí per fer avançar Catalunya", ha afegit.