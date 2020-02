Sánchez vol provar que va de debò amb el diàleg, davant el temor que Torra busqui dinamitar la taula de negociació

Pedro Sánchez acudeix aquest dijous a la reunió amb Quim Torra amb la determinació de demostrar que està realment compromès amb el diàleg com a via per a resoldre el conflicte a Catalunya. Al seu torn, el president del Govern tractarà de mantenir el delicat equilibri entre aquesta voluntat d'enteniment i el que s'ha denominat seguretat jurídica.

Des de l'Executiu espanyol afronten amb cautela la trobada entre Sánchez i el president de la Generalitat, previst per a les 12.00 hores. Temen que Torra se serveixi d'aquesta presa de contacte per a dinamitar la taula de diàleg que encara no s'ha format, i que pretengui tancar totes les vies de negociació.



Donades les evidents diferències entre les formacions que sustenten el Govern -JxCat i ERC-, i que la taula de diàleg és una exigència dels republicans, fonts del Govern espanyol han insistit aquesta setmana que desitgen que Torra acudeixi amb "voluntat" d'acord, però no s'han atrevit a apostar a què així serà finalment.

El partit del president, JxCat, recela de la via del diàleg que sí que defensa ERC, i la seva estratègia passa per tibar encara més la relació amb l'Executiu. L'oferta de Sánchez, segons fonts del Govern, és la ja coneguda: buscar un marc en el qual Catalunya se senti còmoda, sempre dins de l'Estat, i que passi fonamentalment per un major autogovern.



Al seu torn, en l'Executiu tenen clares les línies vermelles que Sánchez no creuarà, i recorden que són les que ja marca la Constitució. Es refereixen a la integritat territorial d'Espanya, així com a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, que rebutgen.

Tampoc assumiran la figura d'un relator en les negociacions, com pretén el president de la Generalitat. Aquesta figura, l'estudiada inclusió de la qual en les converses ja va generar una considerable polèmica l'any passat, no és, segons ERC, una condició per a mantenir la taula de diàleg. Una altra diferència amb JxCat.



En qualsevol cas, en Moncloa es mostren previnguts, i eviten donar molts més detalls sobre aquesta trobada. El dimarts, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra portaveu, María Jesús Montero, va refredar considerablement les expectatives dipositades en la reunió entre Sánchez i Torra.

Montero va assegurar que no esperen "fruits" en el curt termini, que parteixen de posicions "diametralment oposades" sobre el model territorial. També va destacar que aquesta trobada servirà per a normalitzar les relacions institucionals, i que acudeixen amb "esperit constructiu", amb ganes d'escoltar les propostes de Torra.



Al seu torn, fonts de l'Executiu espanyol van afirmar que Sánchez estudiarà abordar altres qüestions, relacionades amb el dia a dia dels catalans, i no sols amb el model territorial.

En definitiva, l'objectiu de Moncloa és que la reunió serveixi com a tret de sortida per al diàleg pactat entre Governs. Possiblement, si la trobada va bé, pugui servir per a acordar un calendari de reunions i de propostes per a abordar en les successives cites.



L'elefant a l'habitació, no obstant això, és la condemna d'un any i mig d'inhabilitació a Torra per desobediència. També les anunciades eleccions catalanes que només ell pot convocar, i a les quals sens dubte no podrà presentar-se.

Sánchez, acompanyat per la ministra Darias

D'altra banda, en el seu viatge a Barcelona Sánchez anirà acompanyat per la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. El dimarts, Montero no va precisar quin rol jugarà la ministra, si bé va afirmar que estarà "a disposició" del president per a participar en reunions o comparèixer davant la premsa, no així en la reunió que mantindrà amb Torra.



A més de veure al president, Sánchez té previst reunir-se aquest dijous amb representants de Barcelona Global, dels sindicats UGT i CCOO i de PIMEC, sempre en la Delegació del Govern espanyol.



El divendres, el president de l'Executiu espanyol es trobarà amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, així com amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín Martínez.