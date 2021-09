"El deteriorament de la qualitat assistencial ha estat un procés acumulatiu, s’ha anat degradant fins que ha arribat un moment que ha caigut del tot", explica el doctor Alfredo Rizo, portaveu de la plataforma de metges de l’hospital Verge dels Lliris d’Alcoi (Alcoià), que fa quatre mesos que organitza concentracions en demanda d’una plantilla d’especialistes suficients per cobrir els serveis sanitaris bàsics.



"La manca d’anestesistes ha paralitzat tot el bloc quirúrgic i les llistes d’espera s’han disparat –detalla Rizo-. Ara mateix t’has d’esperar dos anys i mig per a una pròtesi del genoll i fins a set mesos pels tumors malignes a la pell. Set mesos per un tumor maligne! I pel volum del nostre hospital hauríem de tindre 18 anestesistes i soles en tenim 11, tres dels quals amb reducció de jornada. Per poder desbloquejar els quiròfans, ens en cal quatre com a demanda de mínims. Ara mateix, oftalmologia pot operar un dia a la setmana. És insostenible".



La situació va acabar per esclatar de forma més o menys espontània el mes de juny per la situació a urgències. Allí, dels divuit professionals necessaris, només n’hi ha onze. "Hi ha hagut una manca de previsió absoluta de l’administració. No és un problema de l’actual gerència, sinó que els problemes venen de lluny, però que les anteriors direccions ho hagueren fet mal no justifica la inacció de l’actual. No es tracta de buscar culpables, sinó de trobar solucions", continua Rizo.

La preocupació per l’assistència mèdica ha saltat dels murs de l’hospital, a més dels centres d’atenció a primària, també s’ha creat una plataforma ciutadana per donar suport a les mobilitzacions, que cada cop són més nombroses. La regidora Sandra Obiol denuncia com la degradació de l’assistència sanitària perjudica la qualitat de vida dels habitants de la comarca. "L’altre dia em van fer una prova ginecològica sense sedar perquè no hi havia l’especialista. Per què haig de passar per tant de dolor? És que plorava! I si una dona vol garantir-se l’epidural en el part, ha d’anar a la privada. Això no pot ser, és que a nosaltres ens fa menys mal que als d’altres ciutats?".



La manca d’especialistes ha obligat a l’hospital a aturar programes importants, com el de la detecció precoç de càncer de còlon, ja que el programa preveu fer una colonoscòpia entre dos i tres mesos després de detectar sang en els excrements, però amb l’increment de les llistes d’espera, aquesta no es pot fer fins al cap d’onze mesos, quan ja no té cap sentit.



Des de la conselleria de Sanitat Universal es treu ferro al problema i s’assegura que les places "estan ofertades, però que no hi ha gent en borsa". En tot cas, esperen a la nova promoció dels MIR, que eixirà en les pròximes setmanes per cobrir les vacants. Com a solució provisional s’han traslladat alguns professionals des d’altres poblacions durant part de la seua jornada.

Rizo, però, demana solucions més proactives i imaginatives: "Molts especialistes no volen vindre a hospitals com el nostre, prefereixen els generals, amb més capacitat de promoció professional, però per això els has d’oferir bones condicions per atraure’ls. Se’ls podria permetre combinar treballar a Alcoi amb València, un parell de dies, o deixar de marejar-los. Per exemple, ací es fan fer guàrdies als dermatòlegs, quan en aquesta especialitat no hi estan obligats, el que provoca que cap dermatòleg vulga vindre ací".

Un problema més global

"En els pròxims anys es jubilarà un 25% de la plantilla del sistema públic de salut. Cal formar urgentment 10.000 facultatius per evitar que aquest col·lapse i no hi ha una oferta formativa que estiga preveient açò", explica Rosa Atiénzar, secretària de la federació de salut de CCOO del País Valencià.



Aquesta mancança de professionals, però, ja ha començat, però no es manifesta de forma homogènia, sinó que ha començat pels centres considerats de difícil cobertura, com el d’Alcoi, però també altres, com el de Xàtiva, Vinaròs o Oriola. "No s’està planificant les places de MIR segons les necessitats del sistema. El ministeri de Sanitat no actualitza el registre de professionals des del 2012, i s’estan necessitant ja de forma urgent anestesistes, metges de família, pediatres, geriatria... Malgrat l’envelliment de la població, no s’incrementen les places de geriatria des de fa anys", denuncia Atiénzar.



A la manca d’especialistes s’hi suma la fuga de talent. Les condicions laborals i salarials al sistema sanitari espanyol són sensiblement pitjors que als països veïns, i això ha provocat un èxode de professionals. "Tradicionalment marxaven a Alemanya i el Regne Unit, però en els darrers anys també ho fan a França i Portugal. Calculem que hi ha més de deu mil infermers i també milers de metges. El problema no es troba tant a les facultats. Es produeixen metges, però no arriben als nostres hospitals".