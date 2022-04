El sistema de vigilància de malalties respiratòries augmentarà el nombre de mostres i serà deu cops més representatiu. El Departament de Salut ha presentat aquest divendres el SIVIC, una nova plataforma que actualitza la ja existent i que integra les funcions de vigilància epidemiològica de la grip, de la Covid i d’altres virus d’aquest tipus.

L’atenció primària vigilarà aleatòriament arreu de Catalunya, s'analitzaran mostres i es seqüenciaran els casos més greus. D’altra banda, el nombre de mostres passarà de les 110 actuals a unes 400. Pel que fa a la cobertura, augmenta d’un 0,9% a pràcticament un 10%. A més, s'aprofitarà tot el coneixement generat aquests darrers dos anys arran de la pandèmia del coronavirus.

El Departament també ha subratllat que Catalunya és la primera comunitat autònoma de l'Estat en fer un sistema de vigilància reforçada. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha destacat que es tracta d'una iniciativa "pionera" que permetrà adaptar la vigilància a la "situació actual" i obtenir informació "representativa" per actuar de forma àgil i eficaç.



Fins ara a Catalunya es funcionava amb el sistema PIDIRAC, que a partir d’ara quedarà substituït pel SIVIC. Entre els principals objectius hi ha el d’adaptar la vigilància epidemiològica a la situació actual, obtenir informació representativa de la població de referència, establir un doble sistema de vigilància sentinella o ampliar la caracterització dels virus circulants.

Un dels motius del canvi ha estat la necessitat de disposar d’un sistema que inclogui els casos comunitaris. De fet, Cabezas ha recordat que a nivell estatal s’ha fixat aquesta necessitat "per la segona meitat del 2023", i que Catalunya és "la única que disposa del rodatge en aquest moment i se situa com la comunitat autònoma que ha avançat més".

Entre els canvis principals dels dos sistemes hi ha la cobertura (que passa del 0,9% a un 9%), les mostres (que passen de 110 a 400) o l’activitat sentinella, que ja no es farà només d’octubre a maig, sinó tot l’any. La recollida de dades a ser automatitzada i la informació incorporarà un desglossament per regió, sexe o edat. La vigilància es farà amb les mostres de 33 centres d’atenció primària i 10 hospitals representatius de la població, arreu del país.

"Prudència i respecte" en la retirada de mascaretes

D’altra banda, amb relació a la retirada de les mascaretes en espais interiors, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha recordat que es tracta d’un pas "positiu" però ha afegit que ha d’anar acompanyat de "prudència" i d’una actitud "respectuosa". Argimon ha assenyalat que hi haurà "diferents casuístiques" i que en cadascun dels llocs s’haurà d’actuar amb "sentit comú", tenint en compte aquelles persones més "fràgils".



També ha mantingut que la retirada de les mascaretes a les escoles es farà unes "hores abans" de la data fixada, per tal de coincidir amb el retorn dels alumnes i professors, emmarcat en un missatge de "normalització".