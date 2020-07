El Sant Jordi d'estiu arriba entre restriccions sanitàries i la incertesa del seu seguiment

El Sant Jordi d'estiu no serà com l'havia imaginat la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes i se celebrarà de manera desigual arreu de Catalunya, en funció de la situació sanitària. La coincidència entre els primers rebrots de coronavirus amb la data que el sector va fixar per a un dia de la rosa i del llibre alternatiu ha fet que a Barcelona, a l'àrea metropolitana i a ciutats com Figueres, Lleida o Reus s'hagi cancel·lat la celebració als carrers. A la capital, ahir no havia arribat l'autorització per instal·lar parades davant de les llibreries i floristeries, però moltes han anunciat que ho faran. A altres llocs del país, s'espera una diada una mica més similar a l'original, però amb totes les prevencions per evitar contagis.



La Cambra del Llibre de Catalunya i el Gremi de Floristes van decidir suspendre la celebració del Sant Jordi d'estiu prevista al Passeig de Gràcia de Barcelona, ja que amb l'augment de contagis a la ciutat no s'hauria permès un esdeveniment cultural així. La decisió de suspendre l'activitat al carrer s'ha fet extensible als municipis de l'Àrea Metropolitana i ha influenciat la resta de nuclis urbans catalans, per bé que a tot Catalunya cada ajuntament ha decidit de quina manera autoritzava la celebració, d'acord amb la seva situació sanitària.



Tampoc hi haurà Sant Jordi als carrers a Lleida i Figueres (afectades per rebrots de la malaltia) ni a Reus, on l'Ajuntament les va cancel·lar de mutu propi al·legant dificultats per mantenir amb responsabilitat les mesures sanitàries.



No obstant això, des del sector s'ha emplaçat els ciutadans a comprar llibres i roses encara que sigui a l'interior de les botigues, per intentar celebrar una diada que ja es va haver d'anul·lar el 23 d'abril. Així, caldrà veure el seguiment de la jornada per part de les mateixes llibreries i floristeries, i com es desenvolupen les signatures de llibres tan pròpies d'aquesta tradició.



Parades limitades i signatures



A Barcelona, llibreters i floristes preveuen poder treure una parada davant del seu local, això sí, sense comptar amb l'autorització del Procicat que encara no ha fet arribar als comerciants. El Gremi de Llibreters donava per fet que el permís arribaria, i va comunicar als seus associats que els establiments seran responsables de la "gestió" de les cues que es formin. Almenys una setantena de llibreries ha comunicat el seu interès a instal·lar parada. D'altres han preferit no secundar la 'festa', com Laie, Documenta, Nollegiu o Ona Llibres a Barcelona, o les figuerenques La Bookman, L'Auca i La Ploma, que han declinat la celebració perquè no la consideren "viable, ètica ni segura".



Pel que fa als autors i les seves editorials la participació tampoc serà unànime. Alguns dels segells independents com Anagrama, Periscopi, Males herbes, Club Editor o l'Altra Editorial i les vinculades a Llegir en Català han cancel·lat les signatures.



Pessimisme i descontent al sector de la flor



El Gremi de Floristes de Catalunya afronta la jornada amb gran incertesa i un punt d'indignació per com s'ha gestionat els últims dies la comunicació sobre la celebració del Sant Jordi d'estiu. En declaracions a l'ACN, el seu president Joan Guillén creu que des de les administracions s'ha generat una "confusió total". No s'ha sabut explicar bé, diu, que "només" es cancel·lava la celebració conjunta al Passeig de Gràcia de Barcelona, però no la festa del llibre i la rosa en el seu conjunt. Això ha provocat "moltes anul·lacions" de comandes per part de floristeries i un desconcert general sobre què cal fer, explica. Ahir a la tarda les floristeries de Barcelona tampoc sabien si el Procicat els autoritzaria almenys a posar una parada amb roses davant dels seus establiments. De la resposta ciutadana en dependrà, insisteix, que el sector pugui pagar "la factura" del milió i mig de roses que es van encomanar –majoritàriament importades- per fer front a la jornada.