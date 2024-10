Sant Miquel del Fai reobrirà dissabte després d'un llarg periple d'entrebancs

Sant Miquel del Fai tornarà a obrir al públic aquest dissabte i diumenge després d'un llarg periple d'entrebancs per fer visitable l'espai. Si no hi ha nou contratemps, estarà obert tots els caps de setmana i festius amb entrada gratuïta prèvia reserva al web. La darrera actuació ha permès assegurar els talussos afectats, tot i que els treballs continuaran encara alguns mesos i es compatibilitzaran amb l'obertura al públic de l'espai. L'objectiu és tenir la situació controlada en tot moment per si cal fer noves intervencions.

L'espai va estar tancat per obres set anys i va reobrir la primavera de 2023. Però l'alt ric d'incendi va obligar a tancar-lo fins a la tardor, just l'endemà de la reobertura. Després d'uns mesos obert, el passat 9 de maig unes fortes pluges van provocar un despreniment d'un metre cúbic de pedres de la cinglera entre dos salts d'aigua que obligaven a tornar a tancar l'espai i a tornar-hi a fer obres aquests darrers mesos.

La incertesa d'aquesta nova reobertura es dona perquè Sant Miquel del Fai té un sistema geològic "viu" i ple d'elements que cal vigilar. "El risc geològic de despreniments no és zero", admeten des de la Diputació de Barcelona, que ha impulsat l'actuació. Davant d'això, l'espai s'ha dotat de sensors i es farà un manteniment preventiu de tot l'espai.

Els darrers treballs han consistit en el sanejament del sector de la cinglera situat entre el Salt del Rossinyol i el Salt del Tenes, amb esbrossada i purga de la cinglera, consolidació de les roques amb malles i xarxes de triple torsió i la neteja de material solt. Aquestes parets estan sotmeses als canvis constants de climatologia, dels cursos hidràulics i de les diferències tèrmiques, "en un procés dinàmic i permanent d'erosió i alteració, motiu pel qual sempre hi ha un risc geològic", han detallat.

En aquest sentit, el diputat d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, assegura el més important per a l'ens és la seguretat de les persones i que "si en qualsevol moment això està en risc, la decisió serà ferma i caldrà el tancament". Els responsables asseguren que amb aquestes intervencions "aquest sector queda amb molta més seguretat".

Visites escolars

La Gerència de Serveis d'Espais Naturals està acabant de tancar la proposta pedagògica d'educació ambiental i de coneixement de l'entorn natural amb Aprèn Serveis Ambientals per començar a oferir visites escolars. Per a la nova etapa ja s'han programat visites escolars de centres de Bigues i Riells del Fai, Sant Quirze Safaja i Sant Feliu de Codines. Es faran entre setmana i s'alternarà amb l'obertura al públic general dels caps de setmana.