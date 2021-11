En pocs anys els vehicles de mobilitat personal (VMP), i principalment els patinets elèctrics, han passat de ser una moda passatgera a un mitjà de transport urbà consolidat amb una normativa pròpia. A més, la pandèmia n’ha accelerat el creixement i la popularització: la por al contagi ha fet que persones que utilitzaven el transport públic hagin buscat altres opcions per moure’s, i el patinet elèctric ha estat el gran protagonista en l’esfera municipal.



Els VMP van arribar com una alternativa ecològica, eficient i pràctica (fàcils de conduir i plegar) de transport urbà i van irrompre amb força a l’escena de la mobilitat, especialment entre els usuaris més joves. Ràpidament va sorgir la necessitat de regular-ne l’ús, i així ho van fer les autoritats del trànsit, per tal de pacificar aquesta nova forma de desplaçar-se i encaixar-la de manera segura a la circulació de pobles i ciutats amb els vehicles motoritzats, però sobretot també amb els vianants, com a part més vulnerable i fràgil de la problemàtica.



Circular per la vorera, anar amb un acompanyant o portar els auriculars connectats, són accions que no es poden fer quan es condueix un patinet elèctric. Tanmateix, molts usuaris de VMP les fan perquè no saben que es tracta d’una infracció o un comportament antireglamentari. "Saps que si portes un patinet elèctric condueixes un vehicle?" és el nou material de conscienciació adreçat als joves que ha editat el Servei Català de Trànsit i que pretén posar remei a aquest desconeixement que s’ha detectat a peu de carrer sobre la normativa vigent que regula la circulació dels VMP des del 2 de gener passat.



El Servei Català de Trànsit ha editat 15.000 fulletons informatius que Mossos i Policies Locals expliquen i reparteixen a les xerrades d’educació viària que fan a escoles i instituts

En concret, s’han editat 15.000 fulletons informatius que detallen les normes que s’han de tenir en compte quan se circula amb patinet elèctric. Els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals de Catalunya els reparteixen i expliquen en les sessions formatives de mobilitat segura que fan a les escoles i instituts. L’objectiu principal d’aquesta acció és que els alumnes coneguin les línies vermelles que no poden creuar a sobre d’aquesta nova manera de moure’s i que sàpiguen les obligacions que implica conduir un patinet elèctric.



"Estem acostumats que el patinet sempre ha estat una joguina, però el patinet elèctric és un vehicle". Aquesta sentència del coordinador de Mobilitat Segura a la Regió Central dels Mossos d’Esquadra, Joan López, és el missatge que es vol transmetre amb aquestes sessions que incorporen el nou material com a element principal. Els joves i tots els usuaris de VMP han de ser conscients que amb patinet elèctric no tot s’hi val.



Dona en patinet elèctric.

I és que la cara més amarga de l’eclosió dels patinets elèctrics és l’augment de la sinistralitat i de les víctimes, fins i tot mortals. En aquest sentit, per frenar les infraccions i les actituds incíviques i per detectar accions antireglamentàries i comportaments de risc que puguin posar en perill la integritat física dels usuaris més fràgils, com els vianants, l’SCT també coordina amb les policies locals campanyes de prevenció i control centrades precisament en els vehicles de mobilitat personal (VMP).



A més, convé destacar que els patinets elèctrics són i entren dins dels col·lectius vulnerables i, per tant, cal alertar els usuaris de vehicles motoritzats que han de compartir l'espai públic amb ells, estar amatents a possibles situacions de perill i actuar sempre amb responsabilitat per evitar víctimes de trànsit als carrers dels nostres municipis.