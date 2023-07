Seat construirà a Martorell una planta d'assemblatge de cel·les de bateries que crearà 500 llocs de feina 

El president de Seat, Wayne Griffiths, ha anunciat aquest dilluns la construcció d'una planta d'assemblatge de cel·les de bateries a Martorell (Baix Llobregat), que suposarà la creació de 500 llocs de treball, entre directes (400) i indirectes (100). La companyia invertirà 300 milions addicionals per al projecte presentat al nou PERTE del vehicle elèctric de bateries.

La superfície de la planta serà de 64.000 metres quadrats, equivalent a nou camps de futbol. Les obres començaran en les pròximes setmanes i està previst que acabin el 2025. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat que l'anunci de Seat ha estat possible gràcies a "l'estreta col·laboració" entre la multinacional i el Govern català.

Griffiths ha destacat que aquestes instal·lacions també serviran per assemblar les cel·les que fabricarà l'empresa del grup Volkswagen PowerCo a la gigafactoria de Sagunt. D'altra banda, ha detallat que estarà connectada amb el Taller 10, on es fabricaran alguns dels cotxes elèctrics del grup Volkswagen, incloent el Cupra Raval. "Això ajudarà a optimitzar els processos logístics i a reduir la petjada de carboni", ha assenyalat el màxim directiu de l'automobilística amb seu a Martorell.

Convertir Espanya en un 'hub' de mobilitat elèctrica

Griffiths ha comentat que les instal·lacions seran "fonamentals" per a Seat i suposen "un impuls per obtenir una segona plataforma a Martorell". "Ens trobem en un moment clau per a la nostra indústria. Estem destinant grans recursos per aconseguir una mobilitat sostenible per seguir avançant en la nostra ambició de convertir Espanya en un hub de mobilitat elèctrica", ha afegit. Segons Torrent, la nova planta "posiciona de manera positiva" Catalunya en la transició energètica.

El president de Seat també considera que les institucions espanyoles i europees han d'estar convençudes "i pujar al tren". "Com passa en altres països, cal crear un marc legal que asseguri les inversions del sector i impulsi la competitivitat", ha dit Griffiths, que ha posat l'accent en la importància de la col·laboració públicoprivada.

En aquest sentit, ha posat d'exemple la mesura per desgravar el 15% de l'IRPF per a la compra de vehicles elèctrics, una iniciativa -ha apuntat- que d'anar acompanyada de més inversió per ampliar les infraestructures de recàrrega, o del Future Fast Forward anunciada fa uns mesos.