SEAT i sindicats pacten un ERTO per fer front a l'escassetat de microxips

La direcció de SEAT i els representants dels sindicats han arribat a un acord per aplicar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per flexibilitzar la producció per fer front a l'escassetat de semiconductors o microxips, segons ha confirmat l'empresa. L'expedient afectarà unes 850 persones com a màxim per la cancel·lació del torn de nit de la línia 2, la del Cupra Formentor i el Seat León, i s'inclou el conjunt del personal de Martorell i Barcelona perquè és un ERTO rotatori.

Degut a la incertesa del sector, la planificació pel 2023 es donarà a conèixer més tard del previst

Fonts sindicals han puntualitzat que el sobrant real serà de 450 treballadors al dia, perquè uns 200 treballadors aniran a donar suport a la línia 3, que produeix l'Audi A1, i uns 200 més es reservaran per cobrir l'absentisme. L'acord també planteja la possibilitat de tancar la fàbrica durant un màxim de 67 dies.



La reducció de llocs de treball temporal es cobrirà, en primer lloc, amb voluntaris. Les places no cobertes es distribuiran de manera rotatòria entre la plantilla. La companyia s’ha compromès a millorar la prestació d’atur que cobren els afectats per ERTO fins a un 90% del sou i oferirà la possibilitat de fer formació mantenint el 100% de la remuneració. Seat assegura que la demanda dels models de les marques es troba en nivells alts i la companyia continuarà fent "el possible" per entregar els cotxes als concessionaris.



La situació d'incertesa que viu el sector provoca que la planificació de l'any 2023 de Seat que acostuma a saber-se a finals de setembre no es donarà a conèixer fins a finals d'octubre o novembre.

Pendents dels fons europeus destinats a l'automoció

L'empresa està pendent de la resolució definitiva del PERTE de l'automoció, que vehicula els fons europeus que es destinaran al sector i al qual s'hi ha postulat un consorci d'unes 60 empreses liderat per Seat i Volkswagen. El projecte tractor del pla Future: Fast Forward és, precisament, l'electrificació de les fàbriques de Martorell i de Landaben (Navarra).



Una de les propostes amb les quals treballa el consorci alemany és la de "compensar" la falta de feina que hi pugui haver a Martorell si finalment no acaba produint el model petit elèctric d'Skoda amb l'excedent que hi pugui haver a Landaben, segons ha avançat La Tribuna de la Automoción'i ha confirmat l'ACN. Fonts del sector apunten que la idea "no seria forassenyada" però que està lluny de ser una realitat.