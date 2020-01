La possible retirada de l'acta de diputat a Torra dispara la tensió política i la trasllada al Govern

El debat sobre el futur de l'acta de diputat que ostenta el president de la Generalitat, Quim Torra, després de la decisió del Tribunal Suprem d'avalar la retirada dictada per la Junta Electoral Central ha convertit el Parlament en una olla a pressió. El dictament del Secretari General de la cambra catalana, Xavier Muro, en què resol que s'ha de fer efectiva la retirada de l'acta de diputat a Torra ha afegit encara més llenya. I la tensió política s'ha disparat després de diverses reunions entre els grups independentistes en què a pocs minuts de l'inici de la reunió de la Mesa, a dos quarts d'una del migdia, no s'ha acordat cap via a seguir.



Fonts de JxCat i de la presidència de la Generalitat alerten que la retirada de l'acta fins i tot podria comprometre la continuïtat del Govern amb ERC si el president del Parlament, Roger Torrent, avalés aquesta tesi. JxCat assegura que la decisió és política i que Torra no ha de renunciar a l'acta de diputat perquè suposaria contradir el reglament de la pròpia cambra catalana. Per la seva par, ERC ha debatut en el seu grup parlamentari la situació. Els republicans insisteixen que cal trobar una sortida consensuada amb els partits independentistes amb un doble objectiu: d'una banda revertir la situació imposada pel TS i la JEC "tan aviat com sigui possible" i treballar perquè pugui votar als plens. I d'altra banda, protegir la institució garantint la seguretat jurídica i "preservant la validesa i eficàcia de les decisions que s'aprovin al Parlament".



ERC considera que hi ha un nou atac judicial que pretén tombar el president de la Generalitat de "manera il·legal" i que cal combatre-ho amb tota fermesa. I davant una decisió que qualifica d'injusta, aposta per una "sortida consensuada" amb tots els partits independentistes. Els republicans creuen que el càrrec de president de la Generalitat està "blindat" però que cal treballar perquè Torra pugui continuar votant als plens de la cambra catalana.

El dictamen del Secretari General

El secretari general del Parlament, Xavier Muro, ha comunicat als serveis del Parlament la retirada de l’acta de diputat al president de la Generalitat, Quim Torra, en compliment a l’ordre de la Junta Electoral Central (JEC), ratificada pel Tribunal Suprem. En una resolució tramesa a la Mesa del Parlament, Muro argumenta que "la interlocutòria del Tribunal Suprem i el nou acord de la JEC modifiquen la situació que fins ara permetia argumentar en favor de la no executivitat de l’acord de la JEC del passat 3 de gener".



Tot i reconèixer que encara no s’ha resolt la qüestió de fons, és a dir si la JEC és un organisme competent per retirar la condició de parlamentari a un diputat fora del període electoral, Muro afegeix que ha atès "el requeriment" de la Junta Electoral Provincial de Barcelona "pel que se’m instava a què, en el termini de dos dies, emetés certificació de la persona que consta com a següent de la llista electoral presentada per la formació política Junts per Catalunya a les eleccions al Parlament del 21 de desembre del 2017". En principi a la persona a qui li correspondria rellevar Torra és l’exconseller Ferran Mascarell. Finalment, el text de Muro conclou que ha donat les ordres pertinents perquè es faci efectiva la pèrdua de condició de diputat de Torra "atès que la JEC exigeix donar compliment immediat a l’acord" que així ho contempla.

Torra rebutja el dictamen

La reacció al dictamen del secretari general del Paralment per part del president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat rotunda, segon fonts de la Presidència de la Generalitat citades per l'ACN. Torra creu que el secretari general "no té competències per a dictar la resolució que ha dictat, que anava dirigida al president del Parlament, Roger Torrent". I que amb el que està passant "es posa en risc la legislatura i el Govern", posant el focus així clarament a la posició d'ERC davant la nova situació.



Segons les mateixes fonts, el president creu que ara el que necessita és "saber si aquest Parlament és en mans dels representants dels ciutadans o de secretaris generals i lletrats que canvien els discursos". "Permetrà el president Torrent que un secretari general ordeni i tregui i posi diputats? Qui mana és el president", expliquen des del Palau.



L'advocat Gonzalo Boye, que defensa en el cas de la inhabilitació al President Torra, ha qüestionat a Twitter, en una piulada retuitada pel propi Torra- l'autoritat de Muro per dictar la retirada de l'acta del President com a diputat: "El Secretari General del Parlament té aquestes competencies? no és el que lli va demanar la JEC i em ve al cap una pila d'articles del codi penal".



Reunió decisiva de la Mesa del Parlament

A les 12:30h arrenca una reunió de la Mesa del Parlament que, entre d’altres qüestions, haurà d’abordar en quina situació queda Quim Torra i si podrà participar o no al ple que arrenca aquesta tarda, a les 15h. La setmana passada semblava que la Mesa mantindria la posició prèvia de considerar que Torra seguia com a diputat perquè la JEC no era un organisme competent pe ordenar-ne el cessament, però resta per veure com respon a la resolució del secretari general de la cambra. Cs, PP i també el PSC -a través de la seva portaveu parlamentària, Eva Granados- han subratllat que Torra no pot seguir com a diputat.



La decisió de la Mesa del Parlament impactarà directament en el ple que s'ha de celebrar a la cambra catalana aquesta tarda a partir de les tres. En la sessió es faran votacions i caldrà veure si el president Torra vota o no. L'Assemblea Nacional Catalana ha convocat una concentració aquesta a l'inici del ple, davant del Parlament, per "defensar la sobirania" de la cambra catalana. Al llarg del matí s'han produït diverses reunions per analitzar el nou escenari. JxCat, ERC i la CUP han mantingut una reunió al Parlament amb la presència també del president de la cambra, Roger Torrent.



En qualsevol cas, la pèrdua de la condició de diputat de Quim Torra no implicaria que deixés de ser president de la Generalitat, un càrrec que en principi podria mantenir fins que no hi hagi sentència ferma del Tribunal Suprem que ratifiqui la condemna a inhabilitació que li va imposar el TSJC per desobediència.