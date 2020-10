El sector cultural lamenta les noves restriccions i reclama més suport

La paralització de bona part de l'activitat cultural colpejarà un sector que ja arrossega un any especialment difícilment com a conseqüència de les restriccions per la pandèmia de coronavirus. La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Isabel Vidal, ha considerat el tancament dels teatres com una "molt mala notícia", però ha celebrat que per primera vegada s'acompanyi la decisió d'un pla de rescat de 17,2 milions d'euros. De la seva banda, les sales de concert catalanes han criticat que les noves restriccions aprovades pel Govern en la lluita contra la pandèmia generen un "greuge comparatiu". La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha defensat que des del seu departament han "lluitat fins al darrer moment" per tal de minimitzar el cop en el sector, però que les dades sanitàries els han obligat a tancar activitats



Isabel Vidal ha comentat a l'ACN que "el públic ens ha respost i ara ens tornem a quedar sense el públic i necessitem ajuda i un canvi estructural del sistema teatral i cultural a Catalunya". Alhora, però, afegeix que "és la primera vegada que se'ns diu que se'ns tanca i que hi ha un ajut per intentar suportar aquests 15 dies sense cap tipus d'ingrés".



"Al principi de la pandèmia el primer que es va fer va ser tancar el teatre i després els bars i els comerços i ara s'han tancat primer els bars i després els comerços i teatres i vol dir que la situació és realment complicada i s'intenta salvar d'alguna manera l'activitat cultural", ha comentat i ha rematat dient que voldrien que aquest pla de 17,2 milions d'euros fos més elevat.

Pel que fa a les sales de concert catalanes, comenten que "estem igual que estàvem, i l'impacte és pràcticament nul perquè les sales ja estaven tancades, però ens sap greu pel teatre i el cinema, que com a mínim teníem una mínima activitat que estàvem demanant per nosaltres", segons ha lamentat en declaracions a l'ACN la gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Carme Zapata. Tanmateix, una de les conseqüències serà la cancel·lació dels concerts del Sala Barcelona a Montjuïc, una iniciativa prevista per a la reactivació de les sales i els seus col·lectius.



Zapata ha lamentat que el que no s'entén és que "les sales porten gairebé vuit mesos tancades i això és un greuge comparatiu". Per a ella, això vol dir que hi ha una cultura de primera i una de segona, una en majúscules i una en minúscules, el que implica que se'ls "menysté absolutament". La gerent ha assegurat que el seu sector s'emmiralla en el teatre, una cosa que no haurien de fer perquè si són cultura, són cultura "tots".



Finalment, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha defensat que des del seu Departament han "lluitat fins al darrer moment" per tal de minimitzar el cop en el sector, però que les dades sanitàries els han obligat a tancar activitats. Ponsa reconeix que aquest dijous és un "dia difícil" per a la Cultura però es mostra esperançada que d'aquí a quinze dies s'hagi pogut reobrir. "Ens fixem aquest horitzó i els experts ens diuen que és possible", ha remarcat. La consellera també ha posat en valor el fet d'haver declarat essencial el sector, ja que així han pogut mantenir obertes les biblioteques o els museus entre d'altres. Ponsa també ha recordat que la voluntat del Departament és recuperar les activitats que es deixin de fer els propers dies.