El Govern regula les VTC i elimina la competència entre Uber, Cabify i els taxis

El Govern de la Generalitat ha aprovat el decret-llei sobre el transport mitjançant vehicles amb llicències VTC. El text preveu la contractació del servei amb una antelació mínima de 15 minuts, ampliable segons les normatives que fixin els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, ja ha anunciat que la intenció del consistori és ampliar el marge de contractació fins a una hora. Aquesta fórmula pretén diferenciar el servei de taxi tradicional amb el de les plataformes com Uber o Cabify, que ara per ara competien amb unes condicions molt semblants.



"És una oportunitat per la convivència dels taxis i les VTC", ha defensat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. La mesura planteja el marge temporal dels 15 minuts mínims entre la precontractació i el servei, la prohibició pels vehicles VTC de buscar clients a peu de carrer i la negativa a tenir activa la geologalització abans de contractar el transport. Calvet ha dit que la Generalitat no aposta ni per la "desregularització" ni per la "liberalització del servei", i que la normativa té l'objectiu de tirar endavant una "mesura pionera que respon a la necessitat de fer una regulació completa, integral i transparent".

Per tal de controlar l'aplicació d'aquest decret-llei, Calvet ha anunciat que la Generalitat posarà en marxa un registre dels vehicles VTC que ja està avançat: "Es tracta d'un instrument de control digital", ha dit. "A través d'aquesta eina, les VTC han d'informar a les administracions tots els serveis d'ús". El decret-llei començarà aplicar-se a partir d'aquest divendres, tot just després de la seva publicació, prevista per dijous.



A més, Calvet també ha anunciat que la conselleria començarà a treballar en una proposta de llei del sector que buscarà la "modernització" del sector del taxi i que, tal com ha enumerat, estudiarà alguns dels àmbits que les plataformes digitals han introduït al mercat: tarifes flexibles, taxi compartit entre més d'un usuari, l'ús de la tecnologia per la contractació.... El conseller ha fet èmfasi, sobretot, en la necessitat de debatre sobre les llicències: "Hem de parlar sobre la capacitat del servei de vehicles, el nombre de llicències, i abordar el debat sobre la transmissió. No podem perpetuar el problema de l'especulació", ha dit, en referència al mercat de llicències actual. Calvet preveu que la llei iniciï els tràmits a partir de l'abril.



La manca de regularització del sector ha provocat la vaga del sector dels taxis, que consideren que aquestes plataformes fan competència deslleial. Per contra, els treballadors de les VTC reivindiquen el seu dret a operar i denuncien que la nova normativa expulsarà Uber i Cabify de la ciutat i provocarà la fi de molts llocs de treball.

Els conductors de les VTC alliberen la Diagonal

Els conductors de VTC anuncien la fi de la protesta a l'Avinguda Diagonal que mantenen com a resposta a la vaga de taxistes. Els treballadors d'aquest sector estan en contra del decret-llei aprovat pel Govern, contra el qual els treballadors mobilitzats han entregat 10.000 firmes que han recollit durant aquests dies a peu de carrer.



A més de l'aturada de cotxes a la Diagonal, 700 conductors s'han concentrat aquest matí davant la Generalitat i l'Ajuntament hores abans de la roda de premsa posterior al Consell Executiu. En declaracions a Europa Press, el president d'Unauto VTC Catalunya, Josep Maria Goñi, ha afirmat que ja estudien presentar querelles criminals contra la iniciativa del Govern: "El decret de llei és pervers, és un conjunt de mesures que, sumant-ne totes, fan inviable la nostra supervivència. Són els 15 minuts, és el retorn a la base i és el tema de la geolocalització", ha afegit.



A més, Goñi ha anunciat que el sector de les VTC no té intenció de boicotejar el Mobile World Congress perquè afirma que Barcelona "no s'ho mereix": "Som gent responsable", diu, llençant un dard enverinat als taxistes, que anys anteriors havien convocat vaga coincidint amb el congrés. A més, el líder de la patronal també ha anunciat que ja ha presentat la documentació preliminar d'un ERE que afectarà a 1.000 treballadors i que aquest dimecres a les 18.00 h tindran els primers contactes amb el secretari de la Conselleria de Treball, Josep Ginesta: "D'ençà que s'iniciïn els tràmits fins que acabin ha de passar un mes i ja veurem l'evolució dels esdeveniments. Entenc que el Govern català atendrà a raons i s'imposarà el sentit comú", ha dit.