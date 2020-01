El sector del taxi dona "una treva" al Mobile World Congress

L'organització amb més representació al sector del taxi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Élite Taxi, defensa no convocar mobilitzacions durant el pròxim Mobile World Congress (MWC). Així ho ha expressat el seu portaveu, Tito Álvarez, després de reunir-se amb la Generalitat, l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona. Considera que cal "donar una treva" davant l'actitud de les administracions, que s'estan comprometent amb les seves demandes del sector.

Els taxistes reclamen un control més exhaustiu de l'aplicació de la normativa sobre les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), pactades ara fa un any per l'AMB i que estableixen algunes pautes per diferenciar els serveis d'empreses com Uber o Cabify del sector del taxi.



Segons un comunicat firmat per les principals organitzacions sindicals, la Generalitat s'ha compromès a enviar els identificatius exteriors per a vehicles VTC a partir del mes de febrer i exigir-ne la visibilitat d'aquests a partir del març. A més, el registre electrònic d'aquests vehicles, fet des de la Generalitat, ja s'ha coordinat amb el del Ministeri de Foment per tal d'assegurar "totes les garanties jurídiques". Aquest registre, a més, permet comprovar si els vehicles VTC estacionats a la via pública estan en el curs d'un servei, i no estan "propiciant la captació il·legal de viatgers" des del carrer, només permesa per als taxis.

Els sindicats també asseguren que la Generalitat s'ha compromès a obrir "expedients informatius periòdicament" sol·licitant els registres a les empreses per corroborar que es compleixen els 15 minuts de marge que, segons la normativa, ha de transcórrer entre la contractació d'un servei i l'ús d'aquest. Per altra banda, el mes d'abril ja estaran llestos els exàmens per als nous "candidats a inspector de l'AMB" i estaran operatius el 2020.



A més, asseguren estar pendents de la resposta d'AENA sobre la petició de la Generalitat per evitar que els vehicles VTC puguin entrar al pàrquing exprés de les terminals aeroportuàries abans de transcórrer una hora just després d'haver fet un servei. Per altra banda, afirmen que hi haurà una reunió entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Portuària per crear "convenis de col·laboració" i que les pròximes setmanes es programaran "forts controls" sobre els vehicles VTC.

Álvarez ha sostingut que durant la tarda d'aquest dimarts es reunirà amb les associacions de taxistes per consensuar i decidir la posició conjunta, però ha remarcat que "no hi ha cap necessitat de mobilitzacions" després que les institucions hagin respost a les reivindicacions: "Lògicament si tu tens unes demandes i exigències i te les estan donant dins dels terminis que estàs demanant, no hi ha cap necessitat de mobilitzacions. Hem de donar una treva, veure que tot s'estigui complint i donar marge de confiança".