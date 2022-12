Segona denúncia contra Saül Gordillo per agressió sexual  

Segona denúncia contra Saül Gordillo per part d'una treballadora del mitjà que dirigeix actualment. Tal com ha avançat aquest divendres SER Catalunya, el director del diari digital Principal té sobre la taula una altra denúncia per una pressumpta agressió sexual que també hauria passat la matinada de l'1 de desembre, durant el sopar de Nadal de l'empresa.

Saül Gordillo va comparèixer ahir dijous davant els Mossos per prestar declaració per la primera denúncia presentada, en aquest cas per una treballadora de 23 anys del Principal. Ara, l'exidrector de Catalunya Ràdio ha estat denunciat de nou per una segona periodista del mateix mitjà i ja acumula dues denúncies per agressió sexual. Segons l'Ara, Gordillo va negar els fets que se li imputen dient que aquella nit havia begut molt.



El cas contra el director de Principal va agafar volada el dijous, i la seva antiga relació amb Catalunya Ràdio ha estat especialment rellevant per despertar l'interès polític. Aquest matí, quan només es coneixia la primera denúncia, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha manifestat la seva "indignació" pel que ha assegurat que es tracta d'un fet "inqualificable" perquè és "un atemptat contra la dignitat i la llibertat de les dones", ha dit als micròfons de SER Catalunya.

El diari Ara va ser qui va destapar la denúncia de la primera periodista, una redactora del diari Principal de 23 anys que va fer constar a la denúncia que el seu cap, Gordillo, li havia fet tocaments sense consentiment per l'interior de la roba mentre ella demanava una copa a la barra del local de festes. Posteriorment, i quan va aconseguir desempallegar-se'n, va patir un atac d'ansietat fruit de la situació que acabava de viure.