La segona fase per cobrir la ronda de Dalt començarà l'estiu del 2024

La segona fase per cobrir la ronda de Dalt de Barcelona entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca començaran el segon trimestre del 2024, previsiblement a l'estiu, segons ha explicat l'executiu municipal aquest dimecres. Aquest segon tram tindrà 340 metres i s'unirà al ja executat en la primera fase, davant del Mercat de la Vall d'Hebron i d'uns 200 metres de cobertura, sumant un total de 540 metres de cobertura.

La previsió és que les obres acabin a mitjans del 2027 i urbanitzar-ne després la coberta d'aquest nou tram, amb un pressupost total previst pels treballs d'uns 40 milions d'euros. El projecte executiu de la segona fase es portarà a aprovació inicial a la Comissió d'urbanisme de l'Ajuntament del dimarts vinent.

El director general de Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA), Ricard Font, ha indicat que la idea és començar-ne les obres l'estiu del 2024. I que aquesta cobertura de la ronda al seu pas per Horta-Guinardó s'executaran en dues fases: en la primera es construiran sis sortides d'emergència de túnel i el mur central, que aguantarà la mateixa coberta; i en la segona fase s'executarà aquesta coberta i els passos de serveis, juntament amb les instal·lacions i acabats del túnel generat, que es definiran en un altre projecte.

Un cop acabada la cobertura, faltarà la urbanització de la nova superfície per a ús ciutadà i verd i que ha de beneficiar els veïns de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera. La definició i les característiques de la zona de passeig i activitats es decidiran en un projecte posterior, que es concretarà en el marc del Pacte per a la transformació de la ronda de Dalt i s'executarà a partir de 2027.

Les obres d'estructura incloses en el projecte que ara es tramitarà comptaran amb 17,75 milions de pressupost, on caldrà sumar el cost de les instal·lacions i acabats del túnel i el de la urbanització, que es definiran en dos projectes propis. El consistori calcula que el cost total de totes les obres de cobertura del tram serà d'uns 40 milions, 33 dels quals en aquest mandat.

L'any 2020, la primera fase va permetre recuperar 5.500 m2 "per al veïnat" i crear una pèrgola fotovoltaica de 2.000 m2, una de les més grans de la ciutat. El regidor d'Horta-Guinardó, Lluís Rabell, ha destacat la "ferida arquitectònica" que ha suposat la ronda per als barris de l'entorn i el "deute històric" de la ciutat amb els seus veïns, que en el dia a dia han trobat "dificultats en benefici de la mobilitat" per creuar l'àrea metropolitana.

Un pacte de ciutat per la ronda de Dalt

L'Ajuntament de Barcelona va segellar a finals de setembre un pacte de ciutat amb entitats veïnals i tots els grups polítics amb representació al consistori, excepte Vox. Un cop finalitzada la segona fase encara en restaran dues més per completar el projecte inicial de cobertura de la ronda de Dalt.

La cobertura de la ronda de Dalt és una reivindicació històrica veïnal. L'Ajuntament de Barcelona destaca que tindrà 1,5 km i més de 16.000 m2 per connectar els barris, facilitar l'accés als equipaments, crear espais d'ús ciutadà, incrementar el verd i reduir la contaminació atmosfèrica i acústica.