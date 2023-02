La segona millor botifarra d'ou de Catalunya s'elabora en una històrica carnisseria de Barcelona

El Dijous Gras, Jarder o Llarder, també conegut com el Dia de l'ou i el porc o el Dia de la truita dona el tret de sortida a les festes de Carnaval arreu del territori català. La tradició diu: "Dijous llarder botifarra menjaré". I no qualsevol botifarra. Carnisseries i xarcuteries de tot el país s'han preparat per vendre el producte estrella d'aquesta jornada: botifarra d'ou.

La Fundació Oficis de la Carn i la Confraria del Gras i el Magre, amb el suport de la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers–Xarcuters, organitza cada any el tradicional Concurs de Botifarra d'Ou Artesana, on un ampli jurat de xarcuters i gastrònoms escullen la millor botifarra d'ou tradicional, el millor farcit de Carnaval i la millor botifarra d'ou singular. Alguns dels primers premis han caigut a establiments de Barcelona.

La guanyadora a la categoria Millor Botifarra d'ou tradicional ha estat la cansaladeria Codina de Taradell (Osona), que regenten el Xevi i l'Ana Codina. La seu de distribució principal està a Taradell, però també distribueix per tota la comarca d'Osona, el Ripollès, la Garrotxa i el Vallès Oriental. Si vius a Barcelona, pots comprar els seus productes a Km 0, al barri de Sarrià, la Bodega 8 de la plaça de la Mercè.



El segon premi se l'ha endut Fàbregas Xarcuters, situada al Mercat de l'Abaceria, al barri de la Vila de Gràcia. La històrica carnisseria, propietat de Valentí Fàbregas, també s'ha emportat el primer premi el Millor Farcit de Carnaval, un embotit típic que es prepara omplint l'estómac del porc amb carn de cap, papada, cansalada, ous, panses, arròs, pebre, julivert i pa



La Millor Botifarra d'Ou Singular, a Barcelona

El xarcuter guanyador en la categoria de Millor Botifarra d'Ou Singular ha estat Ramon Hernando, de Xarcuteria Hernando, que es troba al número 296 del carrer de Balmes, al barri del Farró (districte de Sarrià Sant Gervasi). La seva especialitat? La botifarra de kimchi, un plat coreà picant que es fa a partir de vegetals fermentats i salats, generalment col o rave, i que s'amaneixen amb una pasta de bitxo picant, all, gingebre, sucre i salsa de peix.



En total s'han presentat 42 botifarres a la categoria Millor Botifarra d'Ou Artesana Tradicional, i 30 embotits a Millor Botifarra d'Ou Artesana Singular, a més de nou farcits de Carnaval. El jurat, format per experts mestres xarcuters, professionals en embotits i en gastronomia, ha valorat els productes pel seu aspecte extern i intern, la textura, els atributs organolèptics i de qualitat, a més del gust i l'aroma.