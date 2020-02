Seguiment total a la vaga de la petroquímica de Tarragona

Seguiment total de la vaga al sector del petroquímic de Tarragona convocada pels sindicats CCOO, UGT, Usoc i CGT. La vaga, de 24 hores, pretén denunciar la "precarietat laboral", un mes després de l'explosió d'un reactor de la fàbrica d'Iqoxe, que va provocar tres morts i diversos ferits. CCOO assegura que l'aturada compta amb un 100% del seguiment dels 11.000 treballadors del polígon. La mobilització també arriba després que aquesta empresa hagi anunciat un Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) al·legant una "causa de força major". Els sindicats demanen més seguretat, una millora de la informació en cas d'emergència i posar fre a la precarietat i la subcontractació.



Per les xarxes socials, CCOO afirma que la convocatòria "ja es pot considerar històrica" i que la mobilització s'està duent a terme "sense incidents destacables i amb els serveis mínims entrant a les empreses amb normalitat". Els treballadors s'han concentrat a les portes de la nau, al polígon sud. El responsable de l'àrea de política Indústria i Sectorial de CCOO, José M. Casado, ha denunciat la precarització del sector a partir de la reforma laboral: "Això comporta que es puguin produir accidents com el del mes passat. La indústria és important però que es compleixin els protocols ho és encara més".



Per altra banda, el secretari general de la UGT al Camp de Tarragona ha exigit que totes les empreses es coordinin en l'àmbit de la seguretat: "Que els departaments de Treball i d'Indústria aportin els seus inspectors per controlar tot el complex, perquè pensem que hi ha empreses que ho estan fent bé".



A la mobilització també hi eren els secretaris generals de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco; d'Indústria estatal del mateix sindicat en l'àmbit estatal i català, Agustín Martín i José Antonio Hernández, i de CCOO a Tarragona, Mercè Puig. Tots ells participen en els piquets informatius, que s'han estès per la resta de polígons de la zona.



A les 19.00 h hi ha convocada una manifestació ciutadana sota el lema "Volem seguretat, informació i coordinació" a la plaça Imperial Tarraco. A la concentració hi participaran federacions i associacions de veïns, entitats i alguns Ajuntaments. L’acció tindrà diverses columnes que iniciaran la marxa des dels diferents barris de la ciutat de Tarragona. Així mateix, posteriorment els assistents es concentraran davant de la seu de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) que agrupa les grans empreses del sector presents a la petroquímica de Tarragona, la més important del sud d’Europa.



En els darrers anys s’havien produït incidents de magnituds diverses al sector químics i petroquímics i el tabú històric al voltant de la seguretat i el model de la indústria s'havia començat a esquerdar. No obstant això, els sindicats i moviments com la plataforma Cel Net denuncien que des de les institucions públiques ningú havia alçat la veu per demanar canvis o una revisió de dinàmiques de les grans empreses nacionals i multinacionals que actuen en algunes poblacions del Camp de Tarragona. Uun mes després de l’explosió són molts els organismes públics que estan promovent un diàleg obert amb diversos sectors: la indústria, els sindicats, les entitats socials i ecologistes i els veïns.